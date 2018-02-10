الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار الترجي الجرجيـــسي... إصرار على الانتصار من أجل إسعاد الانصار وتصحيح المسار
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي... إصرار على الانتصار من أجل إسعاد الانصار وتصحيح المسار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

يعوّل الترجي الجرجيسي على المقابلة التي ستجمعه اليوم بضيفه الملعب التونسي على تحقيق الانتصار، وهو الذي ليس له من حل اخر اذا اراد استعادة ما تبقى من امال الصراع على البقاء، واسعاد انصاره . وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب والغير عاكسة لقيمة الفريق ومهارات لاعبيه ولا حتى ما تمّ توفيره من ظروف العمل المريح للجدي وابنائه، لم توقف دعم انصاره والاحاطة به من اجل تحسين نتائجه ومساعدته على تخطّي وضعيّته الصعبة بسرعة وبامان. حيث استضاف لطفي مسلم بمشروعه السياحي «اميرة» بالسويحل، ووعد رجل الاعمال منير مسلّم بالتكفّل بمصاريف اقامتين بنزل للا مريم، بينما اختار العربي بوزميطة تأثيث قاعة الندوات الجديدة بالمركّب الرياضي.
مشاركة بحر تتأكّد
بعد استشارة طبيب الفريق تأكّدت مشاركة قائد الفريق والدفاع مالك بحر، وهو الذي كان يشكو من ضيق التنفس اثر اصابته برضوض على مستوى صدره خلال مقابلة فريقه مع النجم الرياضي الساحلي . امّا بالنسبة لزميله في محور الدفاع حسام الشبلي فيتواصل غيابه لأسباب صحّيّة، وينتظر ان يعوّضه في مركزه بهاء الدين بن عثمان الذي يمر هذه الايّام بفترة انتعاش اكّدها في لقاء فريقه الاخير لمّا تمّ تكليفه بتعويض مالك بحر.
التشكيلة المحتملة
أيمن جابالله – زهير التواتي – غيث المعروفي – مالك بحر – بهاء الدين بن عثمان – اسامة البجاوي – اسلا داودي – المختار فال – سامح بوحاجب – شهاب الجبالي – اموتو اقوستين.

محمد نجيب العليوي
تقرؤون أيضا
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
المزيد >>
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي... إصرار على الانتصار من أجل إسعاد الانصار وتصحيح المسار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

يعوّل الترجي الجرجيسي على المقابلة التي ستجمعه اليوم بضيفه الملعب التونسي على تحقيق الانتصار، وهو الذي ليس له من حل اخر اذا اراد استعادة ما تبقى من امال الصراع على البقاء، واسعاد انصاره . وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب والغير عاكسة لقيمة الفريق ومهارات لاعبيه ولا حتى ما تمّ توفيره من ظروف العمل المريح للجدي وابنائه، لم توقف دعم انصاره والاحاطة به من اجل تحسين نتائجه ومساعدته على تخطّي وضعيّته الصعبة بسرعة وبامان. حيث استضاف لطفي مسلم بمشروعه السياحي «اميرة» بالسويحل، ووعد رجل الاعمال منير مسلّم بالتكفّل بمصاريف اقامتين بنزل للا مريم، بينما اختار العربي بوزميطة تأثيث قاعة الندوات الجديدة بالمركّب الرياضي.
مشاركة بحر تتأكّد
بعد استشارة طبيب الفريق تأكّدت مشاركة قائد الفريق والدفاع مالك بحر، وهو الذي كان يشكو من ضيق التنفس اثر اصابته برضوض على مستوى صدره خلال مقابلة فريقه مع النجم الرياضي الساحلي . امّا بالنسبة لزميله في محور الدفاع حسام الشبلي فيتواصل غيابه لأسباب صحّيّة، وينتظر ان يعوّضه في مركزه بهاء الدين بن عثمان الذي يمر هذه الايّام بفترة انتعاش اكّدها في لقاء فريقه الاخير لمّا تمّ تكليفه بتعويض مالك بحر.
التشكيلة المحتملة
أيمن جابالله – زهير التواتي – غيث المعروفي – مالك بحر – بهاء الدين بن عثمان – اسامة البجاوي – اسلا داودي – المختار فال – سامح بوحاجب – شهاب الجبالي – اموتو اقوستين.

محمد نجيب العليوي
تقرؤون أيضا
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
المزيد >>
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿