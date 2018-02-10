أخبار الترجي الجرجيـــسي... إصرار على الانتصار من أجل إسعاد الانصار وتصحيح المسار

يعوّل الترجي الجرجيسي على المقابلة التي ستجمعه اليوم بضيفه الملعب التونسي على تحقيق الانتصار، وهو الذي ليس له من حل اخر اذا اراد استعادة ما تبقى من امال الصراع على البقاء، واسعاد انصاره . وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب والغير عاكسة لقيمة الفريق ومهارات لاعبيه ولا حتى ما تمّ توفيره من ظروف العمل المريح للجدي وابنائه، لم توقف دعم انصاره والاحاطة به من اجل تحسين نتائجه ومساعدته على تخطّي وضعيّته الصعبة بسرعة وبامان. حيث استضاف لطفي مسلم بمشروعه السياحي «اميرة» بالسويحل، ووعد رجل الاعمال منير مسلّم بالتكفّل بمصاريف اقامتين بنزل للا مريم، بينما اختار العربي بوزميطة تأثيث قاعة الندوات الجديدة بالمركّب الرياضي.

مشاركة بحر تتأكّد

بعد استشارة طبيب الفريق تأكّدت مشاركة قائد الفريق والدفاع مالك بحر، وهو الذي كان يشكو من ضيق التنفس اثر اصابته برضوض على مستوى صدره خلال مقابلة فريقه مع النجم الرياضي الساحلي . امّا بالنسبة لزميله في محور الدفاع حسام الشبلي فيتواصل غيابه لأسباب صحّيّة، وينتظر ان يعوّضه في مركزه بهاء الدين بن عثمان الذي يمر هذه الايّام بفترة انتعاش اكّدها في لقاء فريقه الاخير لمّا تمّ تكليفه بتعويض مالك بحر.

التشكيلة المحتملة

أيمن جابالله – زهير التواتي – غيث المعروفي – مالك بحر – بهاء الدين بن عثمان – اسامة البجاوي – اسلا داودي – المختار فال – سامح بوحاجب – شهاب الجبالي – اموتو اقوستين.





محمد نجيب العليوي