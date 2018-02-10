أخبار الترجي الجرجيـــسي... إصرار على الانتصار من أجل إسعاد الانصار وتصحيح المسار

-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
يعوّل الترجي الجرجيسي على المقابلة التي ستجمعه اليوم بضيفه الملعب التونسي على تحقيق الانتصار، وهو الذي ليس له من حل اخر اذا اراد استعادة ما تبقى من امال الصراع على البقاء، واسعاد انصاره . وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب والغير عاكسة لقيمة الفريق ومهارات لاعبيه ولا حتى ما تمّ توفيره من ظروف العمل المريح للجدي وابنائه، لم توقف دعم انصاره والاحاطة به من اجل تحسين نتائجه ومساعدته على تخطّي وضعيّته الصعبة بسرعة وبامان. حيث استضاف لطفي مسلم بمشروعه السياحي «اميرة» بالسويحل، ووعد رجل الاعمال منير مسلّم بالتكفّل بمصاريف اقامتين بنزل للا مريم، بينما اختار العربي بوزميطة تأثيث قاعة الندوات الجديدة بالمركّب الرياضي.
مشاركة بحر تتأكّد
بعد استشارة طبيب الفريق تأكّدت مشاركة قائد الفريق والدفاع مالك بحر، وهو الذي كان يشكو من ضيق التنفس اثر اصابته برضوض على مستوى صدره خلال مقابلة فريقه مع النجم الرياضي الساحلي . امّا بالنسبة لزميله في محور الدفاع حسام الشبلي فيتواصل غيابه لأسباب صحّيّة، وينتظر ان يعوّضه في مركزه بهاء الدين بن عثمان الذي يمر هذه الايّام بفترة انتعاش اكّدها في لقاء فريقه الاخير لمّا تمّ تكليفه بتعويض مالك بحر.
التشكيلة المحتملة
أيمن جابالله – زهير التواتي – غيث المعروفي – مالك بحر – بهاء الدين بن عثمان – اسامة البجاوي – اسلا داودي – المختار فال – سامح بوحاجب – شهاب الجبالي – اموتو اقوستين.
يعوّل الترجي الجرجيسي على المقابلة التي ستجمعه اليوم بضيفه الملعب التونسي على تحقيق الانتصار، وهو الذي ليس له من حل اخر اذا اراد استعادة ما تبقى من امال الصراع على البقاء، واسعاد انصاره . وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب والغير عاكسة لقيمة الفريق ومهارات لاعبيه ولا حتى ما تمّ توفيره من ظروف العمل المريح للجدي وابنائه، لم توقف دعم انصاره والاحاطة به من اجل تحسين نتائجه ومساعدته على تخطّي وضعيّته الصعبة بسرعة وبامان. حيث استضاف لطفي مسلم بمشروعه السياحي «اميرة» بالسويحل، ووعد رجل الاعمال منير مسلّم بالتكفّل بمصاريف اقامتين بنزل للا مريم، بينما اختار العربي بوزميطة تأثيث قاعة الندوات الجديدة بالمركّب الرياضي.
مشاركة بحر تتأكّد
بعد استشارة طبيب الفريق تأكّدت مشاركة قائد الفريق والدفاع مالك بحر، وهو الذي كان يشكو من ضيق التنفس اثر اصابته برضوض على مستوى صدره خلال مقابلة فريقه مع النجم الرياضي الساحلي . امّا بالنسبة لزميله في محور الدفاع حسام الشبلي فيتواصل غيابه لأسباب صحّيّة، وينتظر ان يعوّضه في مركزه بهاء الدين بن عثمان الذي يمر هذه الايّام بفترة انتعاش اكّدها في لقاء فريقه الاخير لمّا تمّ تكليفه بتعويض مالك بحر.
التشكيلة المحتملة
أيمن جابالله – زهير التواتي – غيث المعروفي – مالك بحر – بهاء الدين بن عثمان – اسامة البجاوي – اسلا داودي – المختار فال – سامح بوحاجب – شهاب الجبالي – اموتو اقوستين.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018