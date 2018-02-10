أخبار الملعب القـــــابسي.. الفوز على الافريقي... لتحقيق انطلاقة جديدة

بعد اسبوع صعب عاشه الملعب القابسي اثر انسحابه من مسابقة كأس تونس ضد فريق من رابطة الهواة و»هروب» المدرب خالد بن يحي الى الترجي ما خلف موجة من الغضب والاستياء وجعل المسؤولين يسارعون إلى التعاقد مع المدرب محمد الكوكي الذي سيشرف اليوم على المجموعة في لقاء النادي الافريقي الذي اعتبره الكوكي مفتاح النجاح في بقية الجولات .

ومن خلال الحصص التدريبية الاخيرة التي أشرف عليها المدرب الجديد بدا الجميع عاقدين العزم على الاطاحة بالنادي الافريقي الذي يمر بفترة زاهية .

الكوكي يعرف الافريقي

يعول اليوم احباء الستيدة على مدربهم الجديد محمد الكوكي الذي يعرف خصائص وامكانيات المنافس الذي سبق أن فاز عليه عندما كان يشرف على الملعب التونسي.

كونان خارج الحسابات

اضافة الى خالد المليتي واحمد ميدة اللذان مازالا يعانيان من مخلفات الإصابة فان تشكيلة الستيدة اليوم ستشهد كذلك غياب الايفواري اريال كونان بسبب عدم جاهزيته البدنية رغم قيامه بحصص خاصة للتأهيل البدني.

التشكيلة المحتملة

سامي هلال، محمد امين النفزي، حسام حاج مبروك، ايمن محمود، اكرم بن ساسي، منذر القاسمي، لملوم، موزيس اوركوما، صلاح الحميدي، ايزاكا ابودو، علاء الدين قمش.





الطاهر الحمروني