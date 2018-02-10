أخبار الملعب القـــــابسي.. الفوز على الافريقي... لتحقيق انطلاقة جديدة

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بعد اسبوع صعب عاشه الملعب القابسي اثر انسحابه من مسابقة كأس تونس ضد فريق من رابطة الهواة و»هروب» المدرب خالد بن يحي الى الترجي ما خلف موجة من الغضب والاستياء وجعل المسؤولين يسارعون إلى التعاقد مع المدرب محمد الكوكي الذي سيشرف اليوم على المجموعة في لقاء النادي الافريقي الذي اعتبره الكوكي مفتاح النجاح في بقية الجولات .
ومن خلال الحصص التدريبية الاخيرة التي أشرف عليها المدرب الجديد بدا الجميع عاقدين العزم على الاطاحة بالنادي الافريقي الذي يمر بفترة زاهية .
الكوكي يعرف الافريقي
يعول اليوم احباء الستيدة على مدربهم الجديد محمد الكوكي الذي يعرف خصائص وامكانيات المنافس الذي سبق أن فاز عليه عندما كان يشرف على الملعب التونسي.
كونان خارج الحسابات
اضافة الى خالد المليتي واحمد ميدة اللذان مازالا يعانيان من مخلفات الإصابة فان تشكيلة الستيدة اليوم ستشهد كذلك غياب الايفواري اريال كونان بسبب عدم جاهزيته البدنية رغم قيامه بحصص خاصة للتأهيل البدني.
التشكيلة المحتملة
سامي هلال، محمد امين النفزي، حسام حاج مبروك، ايمن محمود، اكرم بن ساسي، منذر القاسمي، لملوم، موزيس اوركوما، صلاح الحميدي، ايزاكا ابودو، علاء الدين قمش.
بعد اسبوع صعب عاشه الملعب القابسي اثر انسحابه من مسابقة كأس تونس ضد فريق من رابطة الهواة و»هروب» المدرب خالد بن يحي الى الترجي ما خلف موجة من الغضب والاستياء وجعل المسؤولين يسارعون إلى التعاقد مع المدرب محمد الكوكي الذي سيشرف اليوم على المجموعة في لقاء النادي الافريقي الذي اعتبره الكوكي مفتاح النجاح في بقية الجولات .
ومن خلال الحصص التدريبية الاخيرة التي أشرف عليها المدرب الجديد بدا الجميع عاقدين العزم على الاطاحة بالنادي الافريقي الذي يمر بفترة زاهية .
الكوكي يعرف الافريقي
يعول اليوم احباء الستيدة على مدربهم الجديد محمد الكوكي الذي يعرف خصائص وامكانيات المنافس الذي سبق أن فاز عليه عندما كان يشرف على الملعب التونسي.
كونان خارج الحسابات
اضافة الى خالد المليتي واحمد ميدة اللذان مازالا يعانيان من مخلفات الإصابة فان تشكيلة الستيدة اليوم ستشهد كذلك غياب الايفواري اريال كونان بسبب عدم جاهزيته البدنية رغم قيامه بحصص خاصة للتأهيل البدني.
التشكيلة المحتملة
سامي هلال، محمد امين النفزي، حسام حاج مبروك، ايمن محمود، اكرم بن ساسي، منذر القاسمي، لملوم، موزيس اوركوما، صلاح الحميدي، ايزاكا ابودو، علاء الدين قمش.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018