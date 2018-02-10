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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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أخبار الملعب القـــــابسي.. الفوز على الافريقي... لتحقيق انطلاقة جديدة
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. الفوز على الافريقي... لتحقيق انطلاقة جديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

بعد اسبوع صعب عاشه الملعب القابسي اثر انسحابه من مسابقة كأس تونس ضد فريق من رابطة الهواة و»هروب» المدرب خالد بن يحي الى الترجي ما خلف موجة من الغضب والاستياء وجعل المسؤولين يسارعون إلى التعاقد مع المدرب محمد الكوكي الذي سيشرف اليوم على المجموعة في لقاء النادي الافريقي الذي اعتبره الكوكي مفتاح النجاح في بقية الجولات .
ومن خلال الحصص التدريبية الاخيرة التي أشرف عليها المدرب الجديد بدا الجميع عاقدين العزم على الاطاحة بالنادي الافريقي الذي يمر بفترة زاهية .
الكوكي يعرف الافريقي
يعول اليوم احباء الستيدة على مدربهم الجديد محمد الكوكي الذي يعرف خصائص وامكانيات المنافس الذي سبق أن فاز عليه عندما كان يشرف على الملعب التونسي.
كونان خارج الحسابات
اضافة الى خالد المليتي واحمد ميدة اللذان مازالا يعانيان من مخلفات الإصابة فان تشكيلة الستيدة اليوم ستشهد كذلك غياب الايفواري اريال كونان بسبب عدم جاهزيته البدنية رغم قيامه بحصص خاصة للتأهيل البدني.
التشكيلة المحتملة
سامي هلال، محمد امين النفزي، حسام حاج مبروك، ايمن محمود، اكرم بن ساسي، منذر القاسمي، لملوم، موزيس اوركوما، صلاح الحميدي، ايزاكا ابودو، علاء الدين قمش.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. الفوز على الافريقي... لتحقيق انطلاقة جديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

بعد اسبوع صعب عاشه الملعب القابسي اثر انسحابه من مسابقة كأس تونس ضد فريق من رابطة الهواة و»هروب» المدرب خالد بن يحي الى الترجي ما خلف موجة من الغضب والاستياء وجعل المسؤولين يسارعون إلى التعاقد مع المدرب محمد الكوكي الذي سيشرف اليوم على المجموعة في لقاء النادي الافريقي الذي اعتبره الكوكي مفتاح النجاح في بقية الجولات .
ومن خلال الحصص التدريبية الاخيرة التي أشرف عليها المدرب الجديد بدا الجميع عاقدين العزم على الاطاحة بالنادي الافريقي الذي يمر بفترة زاهية .
الكوكي يعرف الافريقي
يعول اليوم احباء الستيدة على مدربهم الجديد محمد الكوكي الذي يعرف خصائص وامكانيات المنافس الذي سبق أن فاز عليه عندما كان يشرف على الملعب التونسي.
كونان خارج الحسابات
اضافة الى خالد المليتي واحمد ميدة اللذان مازالا يعانيان من مخلفات الإصابة فان تشكيلة الستيدة اليوم ستشهد كذلك غياب الايفواري اريال كونان بسبب عدم جاهزيته البدنية رغم قيامه بحصص خاصة للتأهيل البدني.
التشكيلة المحتملة
سامي هلال، محمد امين النفزي، حسام حاج مبروك، ايمن محمود، اكرم بن ساسي، منذر القاسمي، لملوم، موزيس اوركوما، صلاح الحميدي، ايزاكا ابودو، علاء الدين قمش.

الطاهر الحمروني
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اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
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أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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