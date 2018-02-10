في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية

أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.

وجاء في البلاغ: «تجدد وزارة شؤون الشباب والرياضة دعوة الجمعيات الرياضية إلى مدّ المندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بجميع كشوفات التمويلات الأجنبية، والهبات التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها، وقيمتها وموضوعها في أجل أقصاه 31 مارس المقبل».

وأضاف البلاغ ان 58،61 % فقط من الجمعيات الرياضية استجابت لهذه الدعوة حتى اليوم، وقدمت التصاريح اللازمة في الخصوص.

وذكّرت الوزارة كافة الجمعيات الرياضية المكونة بصفة قانونية، بأن مخالفة الإجراءات المذكورة ينجر عنه عدم تمكين الجمعيات الرياضية من المنحة المخصصة لها علاوة على تطبيق الإجراءات القانونية المخولة للوزارة في ذات المجال.