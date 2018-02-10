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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
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كرة القدم
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.

وجاء في البلاغ: «تجدد وزارة شؤون الشباب والرياضة دعوة الجمعيات الرياضية إلى مدّ المندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بجميع كشوفات التمويلات الأجنبية، والهبات التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها، وقيمتها وموضوعها في أجل أقصاه 31 مارس المقبل».
وأضاف البلاغ ان 58،61 % فقط من الجمعيات الرياضية استجابت لهذه الدعوة حتى اليوم، وقدمت التصاريح اللازمة في الخصوص.
وذكّرت الوزارة كافة الجمعيات الرياضية المكونة بصفة قانونية، بأن مخالفة الإجراءات المذكورة ينجر عنه عدم تمكين الجمعيات الرياضية من المنحة المخصصة لها علاوة على تطبيق الإجراءات القانونية المخولة للوزارة في ذات المجال.

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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.

وجاء في البلاغ: «تجدد وزارة شؤون الشباب والرياضة دعوة الجمعيات الرياضية إلى مدّ المندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بجميع كشوفات التمويلات الأجنبية، والهبات التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها، وقيمتها وموضوعها في أجل أقصاه 31 مارس المقبل».
وأضاف البلاغ ان 58،61 % فقط من الجمعيات الرياضية استجابت لهذه الدعوة حتى اليوم، وقدمت التصاريح اللازمة في الخصوص.
وذكّرت الوزارة كافة الجمعيات الرياضية المكونة بصفة قانونية، بأن مخالفة الإجراءات المذكورة ينجر عنه عدم تمكين الجمعيات الرياضية من المنحة المخصصة لها علاوة على تطبيق الإجراءات القانونية المخولة للوزارة في ذات المجال.

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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
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أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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