أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم

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يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، ويدرك اهل القرار في باردو ان اللقاء يكتسي أهمية بالغة ولن يكون سهلا امام منافس يرغب بدوره في الظفر بثلاث نقاط تبعده عن المركز الاخير.
دعم
يغيب عن لقاء اليوم الظهير الايمن محمد بن علي جراء الاصابة وهو الغياب الوحيد وبالتالي فإن الخيارات الفنية متوفرة بالنسبة للمدرب نبيل الكوكي الذي يبحث بدوره عن تحقيق اول انتصار مع الفريق. وفد الملعب التونسي كان تحول منذ مساء اول أمس الجمعة الى جربة واجرى صبيحة امس حصة تدريبية في ملعب ميدون وكان الوفد مرفوقا برئيس النادي جلال بن عيسى الذي حرص على ان يكون الى جانب لاعبيه لدعمهم وحثهم على تحقيق نتيجة طيبة. كما تحول رفقة الوفد ايضا نائب الرئيس والكاتب العام وذلك حرصا من الجميع على توفير كل سبل الراحة والدعم المعنوي للاعبين من أجل العودة بنتيجة ايجابية.
عودة بيسان للهجوم
لئن تخلف المهاجم البينيني جاك بيسان عن لقاء الكأس الى جانب بادي وكومي بسبب قانون الاجانب في لقاءات الكأس مع فرق الاقسام السفلى، فإن لقاء اليوم سيشهد عودة هذا الثلاثي حيث سيعزز بيسان الى الخط الامامي كما يعود الياس الجلاصي من العقوبة وهو تعزيز هام للفريق على مستوى صناعة اللعب ومعاضدة الهجوم. الكوكي اعتمد في لقاء الكأس على الشاب الياس الجريدي في وسط الميدان لكن مع عودة بادي دانيال وجاهزية خميس المعواني فإن الجريدي سيكون على البنك وقد يعتمده الكوكي اثناء اللعب.
تواصل غياب منحة البلدية
أشرنا سابقا الى ان الازمة المالية الخانقة التي يمر بها فريق باردو جعلته يكثّف من اتصالاته ببلدية المكان من اجل التسريع في صرف المنحة المخصصة للفريق وهي في حدود 100 الف دينار، غير ان الهيكل المعني لم يحرّك ساكنا ولم يقع تنزيل المبلغ في حساب النادي الى اليوم وهوما خلّف استياء اهل القرار في فريق باردو.
التشكيلة المحتملة
العمدوني – المهذبي – البولعابي – الخميري – الجويني – العكرمي – بادي – المعواني – الجلاصي – الجديّد – بيسان.
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، ويدرك اهل القرار في باردو ان اللقاء يكتسي أهمية بالغة ولن يكون سهلا امام منافس يرغب بدوره في الظفر بثلاث نقاط تبعده عن المركز الاخير.
دعم
يغيب عن لقاء اليوم الظهير الايمن محمد بن علي جراء الاصابة وهو الغياب الوحيد وبالتالي فإن الخيارات الفنية متوفرة بالنسبة للمدرب نبيل الكوكي الذي يبحث بدوره عن تحقيق اول انتصار مع الفريق. وفد الملعب التونسي كان تحول منذ مساء اول أمس الجمعة الى جربة واجرى صبيحة امس حصة تدريبية في ملعب ميدون وكان الوفد مرفوقا برئيس النادي جلال بن عيسى الذي حرص على ان يكون الى جانب لاعبيه لدعمهم وحثهم على تحقيق نتيجة طيبة. كما تحول رفقة الوفد ايضا نائب الرئيس والكاتب العام وذلك حرصا من الجميع على توفير كل سبل الراحة والدعم المعنوي للاعبين من أجل العودة بنتيجة ايجابية.
عودة بيسان للهجوم
لئن تخلف المهاجم البينيني جاك بيسان عن لقاء الكأس الى جانب بادي وكومي بسبب قانون الاجانب في لقاءات الكأس مع فرق الاقسام السفلى، فإن لقاء اليوم سيشهد عودة هذا الثلاثي حيث سيعزز بيسان الى الخط الامامي كما يعود الياس الجلاصي من العقوبة وهو تعزيز هام للفريق على مستوى صناعة اللعب ومعاضدة الهجوم. الكوكي اعتمد في لقاء الكأس على الشاب الياس الجريدي في وسط الميدان لكن مع عودة بادي دانيال وجاهزية خميس المعواني فإن الجريدي سيكون على البنك وقد يعتمده الكوكي اثناء اللعب.
تواصل غياب منحة البلدية
أشرنا سابقا الى ان الازمة المالية الخانقة التي يمر بها فريق باردو جعلته يكثّف من اتصالاته ببلدية المكان من اجل التسريع في صرف المنحة المخصصة للفريق وهي في حدود 100 الف دينار، غير ان الهيكل المعني لم يحرّك ساكنا ولم يقع تنزيل المبلغ في حساب النادي الى اليوم وهوما خلّف استياء اهل القرار في فريق باردو.
التشكيلة المحتملة
العمدوني – المهذبي – البولعابي – الخميري – الجويني – العكرمي – بادي – المعواني – الجلاصي – الجديّد – بيسان.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018