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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
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كرة القدم
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، ويدرك اهل القرار في باردو ان اللقاء يكتسي أهمية بالغة ولن يكون سهلا امام منافس يرغب بدوره في الظفر بثلاث نقاط تبعده عن المركز الاخير.
دعم
يغيب عن لقاء اليوم الظهير الايمن محمد بن علي جراء الاصابة وهو الغياب الوحيد وبالتالي فإن الخيارات الفنية متوفرة بالنسبة للمدرب نبيل الكوكي الذي يبحث بدوره عن تحقيق اول انتصار مع الفريق. وفد الملعب التونسي كان تحول منذ مساء اول أمس الجمعة الى جربة واجرى صبيحة امس حصة تدريبية في ملعب ميدون وكان الوفد مرفوقا برئيس النادي جلال بن عيسى الذي حرص على ان يكون الى جانب لاعبيه لدعمهم وحثهم على تحقيق نتيجة طيبة. كما تحول رفقة الوفد ايضا نائب الرئيس والكاتب العام وذلك حرصا من الجميع على توفير كل سبل الراحة والدعم المعنوي للاعبين من أجل العودة بنتيجة ايجابية.
عودة بيسان للهجوم
لئن تخلف المهاجم البينيني جاك بيسان عن لقاء الكأس الى جانب بادي وكومي بسبب قانون الاجانب في لقاءات الكأس مع فرق الاقسام السفلى، فإن لقاء اليوم سيشهد عودة هذا الثلاثي حيث سيعزز بيسان الى الخط الامامي كما يعود الياس الجلاصي من العقوبة وهو تعزيز هام للفريق على مستوى صناعة اللعب ومعاضدة الهجوم. الكوكي اعتمد في لقاء الكأس على الشاب الياس الجريدي في وسط الميدان لكن مع عودة بادي دانيال وجاهزية خميس المعواني فإن الجريدي سيكون على البنك وقد يعتمده الكوكي اثناء اللعب.
تواصل غياب منحة البلدية
أشرنا سابقا الى ان الازمة المالية الخانقة التي يمر بها فريق باردو جعلته يكثّف من اتصالاته ببلدية المكان من اجل التسريع في صرف المنحة المخصصة للفريق وهي في حدود 100 الف دينار، غير ان الهيكل المعني لم يحرّك ساكنا ولم يقع تنزيل المبلغ في حساب النادي الى اليوم وهوما خلّف استياء اهل القرار في فريق باردو.
التشكيلة المحتملة
العمدوني – المهذبي – البولعابي – الخميري – الجويني – العكرمي – بادي – المعواني – الجلاصي – الجديّد – بيسان.

مراد الخترشي
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كرة القدم
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، ويدرك اهل القرار في باردو ان اللقاء يكتسي أهمية بالغة ولن يكون سهلا امام منافس يرغب بدوره في الظفر بثلاث نقاط تبعده عن المركز الاخير.
دعم
يغيب عن لقاء اليوم الظهير الايمن محمد بن علي جراء الاصابة وهو الغياب الوحيد وبالتالي فإن الخيارات الفنية متوفرة بالنسبة للمدرب نبيل الكوكي الذي يبحث بدوره عن تحقيق اول انتصار مع الفريق. وفد الملعب التونسي كان تحول منذ مساء اول أمس الجمعة الى جربة واجرى صبيحة امس حصة تدريبية في ملعب ميدون وكان الوفد مرفوقا برئيس النادي جلال بن عيسى الذي حرص على ان يكون الى جانب لاعبيه لدعمهم وحثهم على تحقيق نتيجة طيبة. كما تحول رفقة الوفد ايضا نائب الرئيس والكاتب العام وذلك حرصا من الجميع على توفير كل سبل الراحة والدعم المعنوي للاعبين من أجل العودة بنتيجة ايجابية.
عودة بيسان للهجوم
لئن تخلف المهاجم البينيني جاك بيسان عن لقاء الكأس الى جانب بادي وكومي بسبب قانون الاجانب في لقاءات الكأس مع فرق الاقسام السفلى، فإن لقاء اليوم سيشهد عودة هذا الثلاثي حيث سيعزز بيسان الى الخط الامامي كما يعود الياس الجلاصي من العقوبة وهو تعزيز هام للفريق على مستوى صناعة اللعب ومعاضدة الهجوم. الكوكي اعتمد في لقاء الكأس على الشاب الياس الجريدي في وسط الميدان لكن مع عودة بادي دانيال وجاهزية خميس المعواني فإن الجريدي سيكون على البنك وقد يعتمده الكوكي اثناء اللعب.
تواصل غياب منحة البلدية
أشرنا سابقا الى ان الازمة المالية الخانقة التي يمر بها فريق باردو جعلته يكثّف من اتصالاته ببلدية المكان من اجل التسريع في صرف المنحة المخصصة للفريق وهي في حدود 100 الف دينار، غير ان الهيكل المعني لم يحرّك ساكنا ولم يقع تنزيل المبلغ في حساب النادي الى اليوم وهوما خلّف استياء اهل القرار في فريق باردو.
التشكيلة المحتملة
العمدوني – المهذبي – البولعابي – الخميري – الجويني – العكرمي – بادي – المعواني – الجلاصي – الجديّد – بيسان.

مراد الخترشي
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أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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