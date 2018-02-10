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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
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كرة القدم
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني من مسابقة كأس الكاف بعد تغيب الفريق المنافس هلال جوبا السوداني الذي طالب بتاخير اللقاء بـ 48 ساعة بسبب عدم وجود حجوزات في الطائرة وهوما رفضته هيئة اتحاد بن قردان بسبب ارتباطاتها في البطولة لذلك وكان بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم أكد رفض الاتحاد الافريقي تاجيل أوتأخير المباراة المبرمجة ليوم 10 فيفري والمندرجة في إطار الدور التمهيدي الاول لسنة 2018 واعتبر الاتحاد الافريقي أن الحيثيات والحجج المقدمة من طرف الفريق السوداني بخصوص مطلب التأخير لا يمكن أدراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية لذلك يترشح اتحاد بن قردان رسميا الى الدور الثاني.
الاجتماع الفني
رغم صدور هذا البلاغ فان الاجتماع الفني انعقد صبية امس باحد نزل مدينة جرجيس بحضور طاقم التحكيم المصري ومراقب اللقاء وممثلي اتحاد بن قردان في غياب المنافس وعلى أثر هذا الاجتماع سيراسل كل من الحكم المصري محمود البنا ومراقب المباراة الاتحاد الافريقي للاعلام بغياب الفريق المنافس.
من هوالمنافس القادم ؟
بعد تخطي الدور الاول دون عناء سيلعب الاتحاد الدور القادم ضد المترشح من لقاء اشانتي كوتوكوالغاني ومايتا الكونغولي وستدور مباراة الذهاب خارج بن قردان في انتظار تحديد مواعيد لقاءي الذهاب والإياب.
إرتياح الاطار الفني
عبر الاطار الفني للاتحاد بعد الترشح الى الدور الثاني عن ارتياحه لعدم اجراء اللقاء تفاديا الاصابات باعتبار أن الهدف الرئيسي للفريق يبقى إنقاذه من النزول إلى الرابطة الثانية وقد اجرى زملاء ياسين بوفالغة امس حصة تدريبية وسيدخل الفريق غدا في تربص بجربة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي الثلاثاء القادم ( س 14).

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني من مسابقة كأس الكاف بعد تغيب الفريق المنافس هلال جوبا السوداني الذي طالب بتاخير اللقاء بـ 48 ساعة بسبب عدم وجود حجوزات في الطائرة وهوما رفضته هيئة اتحاد بن قردان بسبب ارتباطاتها في البطولة لذلك وكان بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم أكد رفض الاتحاد الافريقي تاجيل أوتأخير المباراة المبرمجة ليوم 10 فيفري والمندرجة في إطار الدور التمهيدي الاول لسنة 2018 واعتبر الاتحاد الافريقي أن الحيثيات والحجج المقدمة من طرف الفريق السوداني بخصوص مطلب التأخير لا يمكن أدراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية لذلك يترشح اتحاد بن قردان رسميا الى الدور الثاني.
الاجتماع الفني
رغم صدور هذا البلاغ فان الاجتماع الفني انعقد صبية امس باحد نزل مدينة جرجيس بحضور طاقم التحكيم المصري ومراقب اللقاء وممثلي اتحاد بن قردان في غياب المنافس وعلى أثر هذا الاجتماع سيراسل كل من الحكم المصري محمود البنا ومراقب المباراة الاتحاد الافريقي للاعلام بغياب الفريق المنافس.
من هوالمنافس القادم ؟
بعد تخطي الدور الاول دون عناء سيلعب الاتحاد الدور القادم ضد المترشح من لقاء اشانتي كوتوكوالغاني ومايتا الكونغولي وستدور مباراة الذهاب خارج بن قردان في انتظار تحديد مواعيد لقاءي الذهاب والإياب.
إرتياح الاطار الفني
عبر الاطار الفني للاتحاد بعد الترشح الى الدور الثاني عن ارتياحه لعدم اجراء اللقاء تفاديا الاصابات باعتبار أن الهدف الرئيسي للفريق يبقى إنقاذه من النزول إلى الرابطة الثانية وقد اجرى زملاء ياسين بوفالغة امس حصة تدريبية وسيدخل الفريق غدا في تربص بجربة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي الثلاثاء القادم ( س 14).

الطاهر الحمروني
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اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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