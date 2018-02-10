اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة

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حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني من مسابقة كأس الكاف بعد تغيب الفريق المنافس هلال جوبا السوداني الذي طالب بتاخير اللقاء بـ 48 ساعة بسبب عدم وجود حجوزات في الطائرة وهوما رفضته هيئة اتحاد بن قردان بسبب ارتباطاتها في البطولة لذلك وكان بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم أكد رفض الاتحاد الافريقي تاجيل أوتأخير المباراة المبرمجة ليوم 10 فيفري والمندرجة في إطار الدور التمهيدي الاول لسنة 2018 واعتبر الاتحاد الافريقي أن الحيثيات والحجج المقدمة من طرف الفريق السوداني بخصوص مطلب التأخير لا يمكن أدراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية لذلك يترشح اتحاد بن قردان رسميا الى الدور الثاني.
الاجتماع الفني
رغم صدور هذا البلاغ فان الاجتماع الفني انعقد صبية امس باحد نزل مدينة جرجيس بحضور طاقم التحكيم المصري ومراقب اللقاء وممثلي اتحاد بن قردان في غياب المنافس وعلى أثر هذا الاجتماع سيراسل كل من الحكم المصري محمود البنا ومراقب المباراة الاتحاد الافريقي للاعلام بغياب الفريق المنافس.
من هوالمنافس القادم ؟
بعد تخطي الدور الاول دون عناء سيلعب الاتحاد الدور القادم ضد المترشح من لقاء اشانتي كوتوكوالغاني ومايتا الكونغولي وستدور مباراة الذهاب خارج بن قردان في انتظار تحديد مواعيد لقاءي الذهاب والإياب.
إرتياح الاطار الفني
عبر الاطار الفني للاتحاد بعد الترشح الى الدور الثاني عن ارتياحه لعدم اجراء اللقاء تفاديا الاصابات باعتبار أن الهدف الرئيسي للفريق يبقى إنقاذه من النزول إلى الرابطة الثانية وقد اجرى زملاء ياسين بوفالغة امس حصة تدريبية وسيدخل الفريق غدا في تربص بجربة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي الثلاثاء القادم ( س 14).
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني من مسابقة كأس الكاف بعد تغيب الفريق المنافس هلال جوبا السوداني الذي طالب بتاخير اللقاء بـ 48 ساعة بسبب عدم وجود حجوزات في الطائرة وهوما رفضته هيئة اتحاد بن قردان بسبب ارتباطاتها في البطولة لذلك وكان بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم أكد رفض الاتحاد الافريقي تاجيل أوتأخير المباراة المبرمجة ليوم 10 فيفري والمندرجة في إطار الدور التمهيدي الاول لسنة 2018 واعتبر الاتحاد الافريقي أن الحيثيات والحجج المقدمة من طرف الفريق السوداني بخصوص مطلب التأخير لا يمكن أدراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية لذلك يترشح اتحاد بن قردان رسميا الى الدور الثاني.
الاجتماع الفني
رغم صدور هذا البلاغ فان الاجتماع الفني انعقد صبية امس باحد نزل مدينة جرجيس بحضور طاقم التحكيم المصري ومراقب اللقاء وممثلي اتحاد بن قردان في غياب المنافس وعلى أثر هذا الاجتماع سيراسل كل من الحكم المصري محمود البنا ومراقب المباراة الاتحاد الافريقي للاعلام بغياب الفريق المنافس.
من هوالمنافس القادم ؟
بعد تخطي الدور الاول دون عناء سيلعب الاتحاد الدور القادم ضد المترشح من لقاء اشانتي كوتوكوالغاني ومايتا الكونغولي وستدور مباراة الذهاب خارج بن قردان في انتظار تحديد مواعيد لقاءي الذهاب والإياب.
إرتياح الاطار الفني
عبر الاطار الفني للاتحاد بعد الترشح الى الدور الثاني عن ارتياحه لعدم اجراء اللقاء تفاديا الاصابات باعتبار أن الهدف الرئيسي للفريق يبقى إنقاذه من النزول إلى الرابطة الثانية وقد اجرى زملاء ياسين بوفالغة امس حصة تدريبية وسيدخل الفريق غدا في تربص بجربة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي الثلاثاء القادم ( س 14).
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018