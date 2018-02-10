اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار

-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء» ومُقابلات «الكاتش» التي تَأتينا من البَرلمان، مازالت كرة القدم تَشدّ النّاس من بنزرت إلى قابس وتُدخل البهجة على قلوبهم. وهي حقيقة وَقف عليها الجميع أثناء «الجولة» التي قامت بها الكأس في تونس الأعماق حيث اكتشف النادي الإفريقي من جديد حجم شَعبيته التي بَرزت للعيان خلال زيارته الأخيرة للشّبيكة التي خَصّ أهلها الطيّبون ضَيفهم بإستقبال «تاريخي» وشَاركوه فرحة العبور عن جدارة واستحقاق. وقد جاء الفوز العريض لفريق «مارشان» في أرض القيروان لِيُثبت أنّ نادي «باب الجديد» خَرج من مِحنته بعزيمة فُولاذيّة وأصبح في أتمّ الجاهزيّة لِيُنافس بجديّة على الألقاب المحليّة والإفريقيّة.
وبعد الانطلاقة المِثاليّة في سباق «الأميرة» التونسيّة يُواصل الإفريقي اليوم رحلته داخل تُراب الجمهوريّة التي تَتنفّس كلّ معتمدية من معتمدياتها عشق «الغالية» الحالمة اليوم بالإستفادة من انتعاشتها المعنويّة العالية لتجاوز امتحان الـ»قوابسيّة» وتأكيد العودة القويّة في سباق البطولة المحليّة رغم جبال المشاكل المالية والإدارية التي تُصارع الهيئة التسييريّة من أجل حلّها في أقرب الآجال وذلك بِمَعيّة الرّجال الغيورين على مصلحة الجمعيّة المُتمسّكة بالخروج من واحات قابس بصيد ثمين لتستمرّ في الزّحف نحو المقاعد الأماميّة ولِتَدخل أيضا اللّقاء المُنتظر ضدّ الجار بمعنويات في السّماء. هذا طبعا ما لم تَنتفض «الستيدة» التي لم تَقدر على هضم المقروض القيراوني وانهزمت أمام «نجم العلا» في الكأس.
و خَسرت خدمات بن يحيى بعد أن طار إلى «باب سويقة» تَلبيّة لنداء «الوَلاّدة» ليحلّ مَحلّه مُحمّد الكوكي الطّامح الى تحقيق أماني الـ»قوابسيّة» واسترجاع أسهمه المُنهارة بفعل التّجربة المَريرة مع الـ»ستادستيّة».
والحَديث عن «البقلاوة» العريقة والصّامدة في وجه المِحن ينتقل بنا من قابس إلى جرجيس حيث يَستقبل «العكّارة» الملعب التونسي بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار لإنقاذ مدرسة كازوز والسّماعلي من الانحدار وهو الهدف المنشود في عاصمة الزّياتين التي يَدخلها اليوم فريق نبيل الكوكي وفي البال اقتلاع فوز يَبعث الأمان في نفوس الجماهير التي لن تَكتمل فرحتها بالعبور في الكأس ما لم تَتحرّك الأقدام في سباق البطولة.
البرنامج
الرّابطة «المحترفة» الأولى - الدفعة الثانية من الجولة 18
في قابس - السّاعة 14: الملعب القابسي – النادي الإفريقي - الحكم نصرالله الجوادي
في جرجيس - السّاعة 14: الترجي الجرجيسي – الملعب التّونسي – الحكم أمير لوصيف
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء» ومُقابلات «الكاتش» التي تَأتينا من البَرلمان، مازالت كرة القدم تَشدّ النّاس من بنزرت إلى قابس وتُدخل البهجة على قلوبهم. وهي حقيقة وَقف عليها الجميع أثناء «الجولة» التي قامت بها الكأس في تونس الأعماق حيث اكتشف النادي الإفريقي من جديد حجم شَعبيته التي بَرزت للعيان خلال زيارته الأخيرة للشّبيكة التي خَصّ أهلها الطيّبون ضَيفهم بإستقبال «تاريخي» وشَاركوه فرحة العبور عن جدارة واستحقاق. وقد جاء الفوز العريض لفريق «مارشان» في أرض القيروان لِيُثبت أنّ نادي «باب الجديد» خَرج من مِحنته بعزيمة فُولاذيّة وأصبح في أتمّ الجاهزيّة لِيُنافس بجديّة على الألقاب المحليّة والإفريقيّة.
وبعد الانطلاقة المِثاليّة في سباق «الأميرة» التونسيّة يُواصل الإفريقي اليوم رحلته داخل تُراب الجمهوريّة التي تَتنفّس كلّ معتمدية من معتمدياتها عشق «الغالية» الحالمة اليوم بالإستفادة من انتعاشتها المعنويّة العالية لتجاوز امتحان الـ»قوابسيّة» وتأكيد العودة القويّة في سباق البطولة المحليّة رغم جبال المشاكل المالية والإدارية التي تُصارع الهيئة التسييريّة من أجل حلّها في أقرب الآجال وذلك بِمَعيّة الرّجال الغيورين على مصلحة الجمعيّة المُتمسّكة بالخروج من واحات قابس بصيد ثمين لتستمرّ في الزّحف نحو المقاعد الأماميّة ولِتَدخل أيضا اللّقاء المُنتظر ضدّ الجار بمعنويات في السّماء. هذا طبعا ما لم تَنتفض «الستيدة» التي لم تَقدر على هضم المقروض القيراوني وانهزمت أمام «نجم العلا» في الكأس.
و خَسرت خدمات بن يحيى بعد أن طار إلى «باب سويقة» تَلبيّة لنداء «الوَلاّدة» ليحلّ مَحلّه مُحمّد الكوكي الطّامح الى تحقيق أماني الـ»قوابسيّة» واسترجاع أسهمه المُنهارة بفعل التّجربة المَريرة مع الـ»ستادستيّة».
والحَديث عن «البقلاوة» العريقة والصّامدة في وجه المِحن ينتقل بنا من قابس إلى جرجيس حيث يَستقبل «العكّارة» الملعب التونسي بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار لإنقاذ مدرسة كازوز والسّماعلي من الانحدار وهو الهدف المنشود في عاصمة الزّياتين التي يَدخلها اليوم فريق نبيل الكوكي وفي البال اقتلاع فوز يَبعث الأمان في نفوس الجماهير التي لن تَكتمل فرحتها بالعبور في الكأس ما لم تَتحرّك الأقدام في سباق البطولة.
البرنامج
الرّابطة «المحترفة» الأولى - الدفعة الثانية من الجولة 18
في قابس - السّاعة 14: الملعب القابسي – النادي الإفريقي - الحكم نصرالله الجوادي
في جرجيس - السّاعة 14: الترجي الجرجيسي – الملعب التّونسي – الحكم أمير لوصيف
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018