الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
كرة القدم
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء» ومُقابلات «الكاتش» التي تَأتينا من البَرلمان، مازالت كرة القدم تَشدّ النّاس من بنزرت إلى قابس وتُدخل البهجة على قلوبهم. وهي حقيقة وَقف عليها الجميع أثناء «الجولة» التي قامت بها الكأس في تونس الأعماق حيث اكتشف النادي الإفريقي من جديد حجم شَعبيته التي بَرزت للعيان خلال زيارته الأخيرة للشّبيكة التي خَصّ أهلها الطيّبون ضَيفهم بإستقبال «تاريخي» وشَاركوه فرحة العبور عن جدارة واستحقاق. وقد جاء الفوز العريض لفريق «مارشان» في أرض القيروان لِيُثبت أنّ نادي «باب الجديد» خَرج من مِحنته بعزيمة فُولاذيّة وأصبح في أتمّ الجاهزيّة لِيُنافس بجديّة على الألقاب المحليّة والإفريقيّة.
وبعد الانطلاقة المِثاليّة في سباق «الأميرة» التونسيّة يُواصل الإفريقي اليوم رحلته داخل تُراب الجمهوريّة التي تَتنفّس كلّ معتمدية من معتمدياتها عشق «الغالية» الحالمة اليوم بالإستفادة من انتعاشتها المعنويّة العالية لتجاوز امتحان الـ»قوابسيّة» وتأكيد العودة القويّة في سباق البطولة المحليّة رغم جبال المشاكل المالية والإدارية التي تُصارع الهيئة التسييريّة من أجل حلّها في أقرب الآجال وذلك بِمَعيّة الرّجال الغيورين على مصلحة الجمعيّة المُتمسّكة بالخروج من واحات قابس بصيد ثمين لتستمرّ في الزّحف نحو المقاعد الأماميّة ولِتَدخل أيضا اللّقاء المُنتظر ضدّ الجار بمعنويات في السّماء. هذا طبعا ما لم تَنتفض «الستيدة» التي لم تَقدر على هضم المقروض القيراوني وانهزمت أمام «نجم العلا» في الكأس.
و خَسرت خدمات بن يحيى بعد أن طار إلى «باب سويقة» تَلبيّة لنداء «الوَلاّدة» ليحلّ مَحلّه مُحمّد الكوكي الطّامح الى تحقيق أماني الـ»قوابسيّة» واسترجاع أسهمه المُنهارة بفعل التّجربة المَريرة مع الـ»ستادستيّة».
والحَديث عن «البقلاوة» العريقة والصّامدة في وجه المِحن ينتقل بنا من قابس إلى جرجيس حيث يَستقبل «العكّارة» الملعب التونسي بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار لإنقاذ مدرسة كازوز والسّماعلي من الانحدار وهو الهدف المنشود في عاصمة الزّياتين التي يَدخلها اليوم فريق نبيل الكوكي وفي البال اقتلاع فوز يَبعث الأمان في نفوس الجماهير التي لن تَكتمل فرحتها بالعبور في الكأس ما لم تَتحرّك الأقدام في سباق البطولة.

البرنامج
الرّابطة «المحترفة» الأولى - الدفعة الثانية من الجولة 18
في قابس - السّاعة 14: الملعب القابسي – النادي الإفريقي - الحكم نصرالله الجوادي
في جرجيس - السّاعة 14: الترجي الجرجيسي – الملعب التّونسي – الحكم أمير لوصيف

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
المزيد >>
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء» ومُقابلات «الكاتش» التي تَأتينا من البَرلمان، مازالت كرة القدم تَشدّ النّاس من بنزرت إلى قابس وتُدخل البهجة على قلوبهم. وهي حقيقة وَقف عليها الجميع أثناء «الجولة» التي قامت بها الكأس في تونس الأعماق حيث اكتشف النادي الإفريقي من جديد حجم شَعبيته التي بَرزت للعيان خلال زيارته الأخيرة للشّبيكة التي خَصّ أهلها الطيّبون ضَيفهم بإستقبال «تاريخي» وشَاركوه فرحة العبور عن جدارة واستحقاق. وقد جاء الفوز العريض لفريق «مارشان» في أرض القيروان لِيُثبت أنّ نادي «باب الجديد» خَرج من مِحنته بعزيمة فُولاذيّة وأصبح في أتمّ الجاهزيّة لِيُنافس بجديّة على الألقاب المحليّة والإفريقيّة.
وبعد الانطلاقة المِثاليّة في سباق «الأميرة» التونسيّة يُواصل الإفريقي اليوم رحلته داخل تُراب الجمهوريّة التي تَتنفّس كلّ معتمدية من معتمدياتها عشق «الغالية» الحالمة اليوم بالإستفادة من انتعاشتها المعنويّة العالية لتجاوز امتحان الـ»قوابسيّة» وتأكيد العودة القويّة في سباق البطولة المحليّة رغم جبال المشاكل المالية والإدارية التي تُصارع الهيئة التسييريّة من أجل حلّها في أقرب الآجال وذلك بِمَعيّة الرّجال الغيورين على مصلحة الجمعيّة المُتمسّكة بالخروج من واحات قابس بصيد ثمين لتستمرّ في الزّحف نحو المقاعد الأماميّة ولِتَدخل أيضا اللّقاء المُنتظر ضدّ الجار بمعنويات في السّماء. هذا طبعا ما لم تَنتفض «الستيدة» التي لم تَقدر على هضم المقروض القيراوني وانهزمت أمام «نجم العلا» في الكأس.
و خَسرت خدمات بن يحيى بعد أن طار إلى «باب سويقة» تَلبيّة لنداء «الوَلاّدة» ليحلّ مَحلّه مُحمّد الكوكي الطّامح الى تحقيق أماني الـ»قوابسيّة» واسترجاع أسهمه المُنهارة بفعل التّجربة المَريرة مع الـ»ستادستيّة».
والحَديث عن «البقلاوة» العريقة والصّامدة في وجه المِحن ينتقل بنا من قابس إلى جرجيس حيث يَستقبل «العكّارة» الملعب التونسي بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار لإنقاذ مدرسة كازوز والسّماعلي من الانحدار وهو الهدف المنشود في عاصمة الزّياتين التي يَدخلها اليوم فريق نبيل الكوكي وفي البال اقتلاع فوز يَبعث الأمان في نفوس الجماهير التي لن تَكتمل فرحتها بالعبور في الكأس ما لم تَتحرّك الأقدام في سباق البطولة.

البرنامج
الرّابطة «المحترفة» الأولى - الدفعة الثانية من الجولة 18
في قابس - السّاعة 14: الملعب القابسي – النادي الإفريقي - الحكم نصرالله الجوادي
في جرجيس - السّاعة 14: الترجي الجرجيسي – الملعب التّونسي – الحكم أمير لوصيف

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
المزيد >>
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿