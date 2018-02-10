رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد

علق خوان لويس لاريا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على قضية الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وإشبيلية بالموسم الحالي.

وقال لاريا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "واندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) وميستايا (معقل فالنسيا) على رأس الترشيحات لاستضافة نهائي كأس الملك يوم 21 أفريل المقبل".

وأضاف: "الملعب الأفضل هو واندا رغم أنه سيشهد مباراة في نفس الأسبوع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، لكن يمكن أن يتم تأجيل مباراة الدوري ليوم الإثنين".

ولم يستبعد لاريا إمكانية تغيير موعد نهائي كأس ملك إسبانيا، في حال طلب برشلونة أو إشبيلية ذلك، أو في حال وصول أحدهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته بعد مباراة نهائي الكأس بثلاثة أو أربعة أيام.

ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل من أجل اتخاذ القرار المناسب حول ملعب اللقاء النهائي واختتم تصريحاته قائلا: "سنحاول اتخاذ القرار بشكل مناسب، خاصة إذا طلبت الأندية المعنية ذلك".

ويرفض ريال مدريد إقامة نهائي الكأس على ملعبه في السنوات الأخيرة بسبب وجود برشلونة كطرف في اللقاء، خشية أن يرفع لاعبو البلوغرانا الكأس على أرض سانتياجو برنابيو.

وتحجج ريال مدريد أكثر من مرة لعدم استضافة النهائي في السنوات الماضية بوجود إصلاحات في ملعبه، أو إقامة حفلة موسيقية، إلا أن رئيس الاتحاد الإسباني لم يذكر ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الترشيحات.

المصدر: كووورة