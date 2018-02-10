رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد

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علق خوان لويس لاريا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على قضية الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وإشبيلية بالموسم الحالي.
وقال لاريا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "واندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) وميستايا (معقل فالنسيا) على رأس الترشيحات لاستضافة نهائي كأس الملك يوم 21 أفريل المقبل".
وأضاف: "الملعب الأفضل هو واندا رغم أنه سيشهد مباراة في نفس الأسبوع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، لكن يمكن أن يتم تأجيل مباراة الدوري ليوم الإثنين".
ولم يستبعد لاريا إمكانية تغيير موعد نهائي كأس ملك إسبانيا، في حال طلب برشلونة أو إشبيلية ذلك، أو في حال وصول أحدهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته بعد مباراة نهائي الكأس بثلاثة أو أربعة أيام.
ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل من أجل اتخاذ القرار المناسب حول ملعب اللقاء النهائي واختتم تصريحاته قائلا: "سنحاول اتخاذ القرار بشكل مناسب، خاصة إذا طلبت الأندية المعنية ذلك".
ويرفض ريال مدريد إقامة نهائي الكأس على ملعبه في السنوات الأخيرة بسبب وجود برشلونة كطرف في اللقاء، خشية أن يرفع لاعبو البلوغرانا الكأس على أرض سانتياجو برنابيو.
وتحجج ريال مدريد أكثر من مرة لعدم استضافة النهائي في السنوات الماضية بوجود إصلاحات في ملعبه، أو إقامة حفلة موسيقية، إلا أن رئيس الاتحاد الإسباني لم يذكر ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الترشيحات.
علق خوان لويس لاريا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على قضية الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وإشبيلية بالموسم الحالي.
وقال لاريا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "واندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) وميستايا (معقل فالنسيا) على رأس الترشيحات لاستضافة نهائي كأس الملك يوم 21 أفريل المقبل".
وأضاف: "الملعب الأفضل هو واندا رغم أنه سيشهد مباراة في نفس الأسبوع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، لكن يمكن أن يتم تأجيل مباراة الدوري ليوم الإثنين".
ولم يستبعد لاريا إمكانية تغيير موعد نهائي كأس ملك إسبانيا، في حال طلب برشلونة أو إشبيلية ذلك، أو في حال وصول أحدهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته بعد مباراة نهائي الكأس بثلاثة أو أربعة أيام.
ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل من أجل اتخاذ القرار المناسب حول ملعب اللقاء النهائي واختتم تصريحاته قائلا: "سنحاول اتخاذ القرار بشكل مناسب، خاصة إذا طلبت الأندية المعنية ذلك".
ويرفض ريال مدريد إقامة نهائي الكأس على ملعبه في السنوات الأخيرة بسبب وجود برشلونة كطرف في اللقاء، خشية أن يرفع لاعبو البلوغرانا الكأس على أرض سانتياجو برنابيو.
وتحجج ريال مدريد أكثر من مرة لعدم استضافة النهائي في السنوات الماضية بوجود إصلاحات في ملعبه، أو إقامة حفلة موسيقية، إلا أن رئيس الاتحاد الإسباني لم يذكر ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الترشيحات.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018