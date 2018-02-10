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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الأولى
حالة الطقس ليوم الأحد 11 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

طقس بارد مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الغربي والجنوب الشرقي و مرفوقة ببعض الأمطار المحلية.
 الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.
 البحر متموج بخليج قابس و شديد الاضطراب فهائج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 07 و 11 درجة بالمرتفعات الغربيّة و بين 12 و 16 درجة ببقية الجهات.

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الأولى
حالة الطقس ليوم الأحد 11 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

طقس بارد مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الغربي والجنوب الشرقي و مرفوقة ببعض الأمطار المحلية.
 الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.
 البحر متموج بخليج قابس و شديد الاضطراب فهائج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 07 و 11 درجة بالمرتفعات الغربيّة و بين 12 و 16 درجة ببقية الجهات.

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10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
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صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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