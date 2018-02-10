حالة الطقس ليوم الأحد 11 فيفري 2018

طقس بارد مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الغربي والجنوب الشرقي و مرفوقة ببعض الأمطار المحلية.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.

البحر متموج بخليج قابس و شديد الاضطراب فهائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 07 و 11 درجة بالمرتفعات الغربيّة و بين 12 و 16 درجة ببقية الجهات.