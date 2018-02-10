بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنت من القبض على شخصين عمرهما 31 و55 سنة بجهة الحمامات من ولاية نابل من اجل تورطهما في قضية "حيازة قطع أثرية والاتجار غير المشروع في المنقولات الأثرية" كما تم حجز 09 قطع أثرية متمثلة في جرتين من الفخار وأربعة قناديل من الفخار وثلاثة صحون من الفخار ونيشان تابع لأحد البايات كانت معروضة للبيع بإحدى محلات بيع الصناعات التقليدية بالجهة. فتمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.