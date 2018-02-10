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يوم السبت 10 فيفري 2018
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بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
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الأولى
بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018 | 20:02

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان  الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنت من القبض على شخصين عمرهما 31 و55 سنة بجهة الحمامات من ولاية نابل من اجل تورطهما في قضية "حيازة قطع أثرية والاتجار غير المشروع في المنقولات الأثرية" كما تم حجز 09 قطع أثرية متمثلة في جرتين من الفخار وأربعة قناديل من الفخار وثلاثة صحون من الفخار ونيشان تابع لأحد البايات كانت معروضة للبيع بإحدى محلات بيع الصناعات التقليدية بالجهة. فتمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.

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بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018 | 20:02

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان  الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنت من القبض على شخصين عمرهما 31 و55 سنة بجهة الحمامات من ولاية نابل من اجل تورطهما في قضية "حيازة قطع أثرية والاتجار غير المشروع في المنقولات الأثرية" كما تم حجز 09 قطع أثرية متمثلة في جرتين من الفخار وأربعة قناديل من الفخار وثلاثة صحون من الفخار ونيشان تابع لأحد البايات كانت معروضة للبيع بإحدى محلات بيع الصناعات التقليدية بالجهة. فتمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.

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وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
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10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
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المزيد >>
سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
المزيد >>
صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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