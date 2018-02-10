روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

خدع مواطن روسي المخابرات الأمريكية واستولى منها على 100 ألف دولار العام الماضي عندما عرض تقديم معلومات فاضحة عن الرئيس دونالد ترامب وأدوات للتسلل الإلكتروني سرقت من وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت عن مسؤولي أمن أمريكيين.

وأرسِل المبلغ إلى غرفة بأحد فنادق برلين في سبتمبر الماضي على أنه دفعة أولى من مكافأة قدرها مليون دولار، حسب هؤلاء المسؤولين.

ووصف المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية دين بويد، اليوم السبت، "الرواية الخيالية بشأن الاستيلاء على 100 ألف دولار من الوكالة" بأنها "كاذبة تماما".

وقالت الصحيفة إن سرقة أدوات التسلل الإلكتروني السرية أضرت بشدة بوكالة الأمن القومي التي كانت تسعى لتحديد المواد المسروقة.

ونقلت عن عدد من مسؤولي المخابرات الأمريكية أنهم لم يسعوا للحصول على المعلومات بشأن ترامب من هذا الروسي الذي يشتبه في أن له صلات بالمخابرات الروسية ومتسللين إلكترونيين في شرق أوروبا.

ووفق هؤلاء، فإن الرجل الروسي ادعى أن المعلومات تربط الرئيس ومساعديه بروسيا.

وأضافوا أنه بدلا من أن يسلم أدوات التسلل الإلكتروني، قدم مادة مشكوك في صحتها وربما تكون مفبركة عن ترامب وآخرين تضمنت سجلات بنوك ورسائل إلكترونية وبيانات زعم أنها من المخابرات الروسية.

وأضافت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية "امتنعت عن التعليق" بشأن المفاوضات مع هذا الروسي.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأمن القومي "كل موظفي وكالة الأمن القومي ملتزمون التزاما أبديا بحماية المعلومات السرية". ولم يتسن التواصل مع مسؤولي وكالة الأمن القومي.