روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب

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خدع مواطن روسي المخابرات الأمريكية واستولى منها على 100 ألف دولار العام الماضي عندما عرض تقديم معلومات فاضحة عن الرئيس دونالد ترامب وأدوات للتسلل الإلكتروني سرقت من وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت عن مسؤولي أمن أمريكيين.
وأرسِل المبلغ إلى غرفة بأحد فنادق برلين في سبتمبر الماضي على أنه دفعة أولى من مكافأة قدرها مليون دولار، حسب هؤلاء المسؤولين.
ووصف المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية دين بويد، اليوم السبت، "الرواية الخيالية بشأن الاستيلاء على 100 ألف دولار من الوكالة" بأنها "كاذبة تماما".
وقالت الصحيفة إن سرقة أدوات التسلل الإلكتروني السرية أضرت بشدة بوكالة الأمن القومي التي كانت تسعى لتحديد المواد المسروقة.
ونقلت عن عدد من مسؤولي المخابرات الأمريكية أنهم لم يسعوا للحصول على المعلومات بشأن ترامب من هذا الروسي الذي يشتبه في أن له صلات بالمخابرات الروسية ومتسللين إلكترونيين في شرق أوروبا.
ووفق هؤلاء، فإن الرجل الروسي ادعى أن المعلومات تربط الرئيس ومساعديه بروسيا.
وأضافوا أنه بدلا من أن يسلم أدوات التسلل الإلكتروني، قدم مادة مشكوك في صحتها وربما تكون مفبركة عن ترامب وآخرين تضمنت سجلات بنوك ورسائل إلكترونية وبيانات زعم أنها من المخابرات الروسية.
وأضافت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية "امتنعت عن التعليق" بشأن المفاوضات مع هذا الروسي.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الأمن القومي "كل موظفي وكالة الأمن القومي ملتزمون التزاما أبديا بحماية المعلومات السرية". ولم يتسن التواصل مع مسؤولي وكالة الأمن القومي.
خدع مواطن روسي المخابرات الأمريكية واستولى منها على 100 ألف دولار العام الماضي عندما عرض تقديم معلومات فاضحة عن الرئيس دونالد ترامب وأدوات للتسلل الإلكتروني سرقت من وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت عن مسؤولي أمن أمريكيين.
وأرسِل المبلغ إلى غرفة بأحد فنادق برلين في سبتمبر الماضي على أنه دفعة أولى من مكافأة قدرها مليون دولار، حسب هؤلاء المسؤولين.
ووصف المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية دين بويد، اليوم السبت، "الرواية الخيالية بشأن الاستيلاء على 100 ألف دولار من الوكالة" بأنها "كاذبة تماما".
وقالت الصحيفة إن سرقة أدوات التسلل الإلكتروني السرية أضرت بشدة بوكالة الأمن القومي التي كانت تسعى لتحديد المواد المسروقة.
ونقلت عن عدد من مسؤولي المخابرات الأمريكية أنهم لم يسعوا للحصول على المعلومات بشأن ترامب من هذا الروسي الذي يشتبه في أن له صلات بالمخابرات الروسية ومتسللين إلكترونيين في شرق أوروبا.
ووفق هؤلاء، فإن الرجل الروسي ادعى أن المعلومات تربط الرئيس ومساعديه بروسيا.
وأضافوا أنه بدلا من أن يسلم أدوات التسلل الإلكتروني، قدم مادة مشكوك في صحتها وربما تكون مفبركة عن ترامب وآخرين تضمنت سجلات بنوك ورسائل إلكترونية وبيانات زعم أنها من المخابرات الروسية.
وأضافت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية "امتنعت عن التعليق" بشأن المفاوضات مع هذا الروسي.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الأمن القومي "كل موظفي وكالة الأمن القومي ملتزمون التزاما أبديا بحماية المعلومات السرية". ولم يتسن التواصل مع مسؤولي وكالة الأمن القومي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018