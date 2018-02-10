كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"

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ضمن النجم الرادسي دخوله مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة بنقطة الحوافز اثر فوزه اليوم برادس على النجم الساحلي 77-59 في اياب المواجهة الفاصلة من اجل نقطة الحوافز.

وكان النجم الرادسي تفوق في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت الماضي بسوسة 69-62

وفي سباق التاهل الى مجموعة التتويج سيخوض فريقا الزهراء الرياضية وشبيبة القيروان مقابلة ثالثة يوم الاربعاء القادم بالزهراء بعدما عدلت الشبيبة الكفة اثر فوزها اليوم في الاياب 63-62

وكان فريق الزهراء فاز في الذهاب 70-64

وتقام غدا الاحد مباراة الاياب بين شبيبة المنازه ونجم حلق الوادي.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نجم حلق الوادي 88-70

وفي صورة فوز نجم حلق الوادي فانه سيتاهل الى مجموعة التتويج اما في صورة فوز شبيبة المنازه فستجرى مباراة حاسمة الاربعاء القادم بحلق الوادي.

وات