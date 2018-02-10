كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"

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ضمن النجم الرادسي دخوله مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة بنقطة الحوافز اثر فوزه اليوم برادس على النجم الساحلي 77-59 في اياب المواجهة الفاصلة من اجل نقطة الحوافز.
وكان النجم الرادسي تفوق في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت الماضي بسوسة 69-62
وفي سباق التاهل الى مجموعة التتويج سيخوض فريقا الزهراء الرياضية وشبيبة القيروان مقابلة ثالثة يوم الاربعاء القادم بالزهراء بعدما عدلت الشبيبة الكفة اثر فوزها اليوم في الاياب 63-62
وكان فريق الزهراء فاز في الذهاب 70-64
وتقام غدا الاحد مباراة الاياب بين شبيبة المنازه ونجم حلق الوادي.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نجم حلق الوادي 88-70
وفي صورة فوز نجم حلق الوادي فانه سيتاهل الى مجموعة التتويج اما في صورة فوز شبيبة المنازه فستجرى مباراة حاسمة الاربعاء القادم بحلق الوادي.
ضمن النجم الرادسي دخوله مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة بنقطة الحوافز اثر فوزه اليوم برادس على النجم الساحلي 77-59 في اياب المواجهة الفاصلة من اجل نقطة الحوافز.
وكان النجم الرادسي تفوق في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت الماضي بسوسة 69-62
وفي سباق التاهل الى مجموعة التتويج سيخوض فريقا الزهراء الرياضية وشبيبة القيروان مقابلة ثالثة يوم الاربعاء القادم بالزهراء بعدما عدلت الشبيبة الكفة اثر فوزها اليوم في الاياب 63-62
وكان فريق الزهراء فاز في الذهاب 70-64
وتقام غدا الاحد مباراة الاياب بين شبيبة المنازه ونجم حلق الوادي.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نجم حلق الوادي 88-70
وفي صورة فوز نجم حلق الوادي فانه سيتاهل الى مجموعة التتويج اما في صورة فوز شبيبة المنازه فستجرى مباراة حاسمة الاربعاء القادم بحلق الوادي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018