ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا

الشروق اون لاين – سامي حماني:

عاد الترجي الرياضي اليوم بتعادل ثمين من موريتانيا وذلك في مستهلّ مشاركته في رابطة ابطال افريقيا ذهاب الدور التمهيدي. وتمكّن الترجي من الخروج بالتعادل الايجابي بهدف لمثله مع "الوئام". وقد تكفّل هيثم الجويني بتسجيل هدف نادي "باب سويقة" بقيادة مدرّبه الجديد خالد بن يحيى.