توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
انطلقت اليوم السبت بمدينة توزر تظاهرة – الطيران للجميع – في مرحلتها الثالثة بتنظيم من الجمعية التونسية للطيران وبالتعاون مع غرفة تنمية السياحة الواحية والصحراوية وهي تظاهرة يتم تنظيمها أواخر كلّ أسبوع في جهة من البلاد وتمتدّ فعالياتها من 26 جانفي إلى 20 مارس وتهدف حسب تصريح رئيس الجمعية التونسية للطيران حبيب سوسية إلى حياء تجربة الطيران الخفيف في تونس والتي حلّقت فيها أوّل طائرة منذ حوالي قرن من الزمن قادمة من بسكرة الجزائرية وحطّت في توزر وتجربة الطيران حسب قوله بدأت في العالم في تونس إلا أنّها نسيت والجمعية تعمل على إرجاعها لاستقطاب كلّ من يرغب في الطيران على متن الطائرات الخفيفة فالفرص متاحة للجميع للتحليق وسيلتحق بالطيارين المشاركين في عرض توزر فريقا من الطيارين " حوالي 30 طيارا " خلال الأسبوع المقبل لتتواصل تظاهرة –الطيران للجميع- بعدد من الجهات وستعاد بجربة وتوزر في دورتها الثالثة وتنتظم التظاهرة غدا الأحد في الموقع السياحي عنق الجمل بمدينة نفطة وأشار سوسية في تصريحه إلى سعي بعض الأطراف لإيقاف نشاطه رغم عدم صلتها بالطيران حسب قوله وأشاد بتفهّم السّلط الجهوية وتعاون غرفة تنمية السياحة الواحية والصحراوية وبعض جمعيات توزر معه .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
انطلقت اليوم السبت بمدينة توزر تظاهرة – الطيران للجميع – في مرحلتها الثالثة بتنظيم من الجمعية التونسية للطيران وبالتعاون مع غرفة تنمية السياحة الواحية والصحراوية وهي تظاهرة يتم تنظيمها أواخر كلّ أسبوع في جهة من البلاد وتمتدّ فعالياتها من 26 جانفي إلى 20 مارس وتهدف حسب تصريح رئيس الجمعية التونسية للطيران حبيب سوسية إلى حياء تجربة الطيران الخفيف في تونس والتي حلّقت فيها أوّل طائرة منذ حوالي قرن من الزمن قادمة من بسكرة الجزائرية وحطّت في توزر وتجربة الطيران حسب قوله بدأت في العالم في تونس إلا أنّها نسيت والجمعية تعمل على إرجاعها لاستقطاب كلّ من يرغب في الطيران على متن الطائرات الخفيفة فالفرص متاحة للجميع للتحليق وسيلتحق بالطيارين المشاركين في عرض توزر فريقا من الطيارين " حوالي 30 طيارا " خلال الأسبوع المقبل لتتواصل تظاهرة –الطيران للجميع- بعدد من الجهات وستعاد بجربة وتوزر في دورتها الثالثة وتنتظم التظاهرة غدا الأحد في الموقع السياحي عنق الجمل بمدينة نفطة وأشار سوسية في تصريحه إلى سعي بعض الأطراف لإيقاف نشاطه رغم عدم صلتها بالطيران حسب قوله وأشاد بتفهّم السّلط الجهوية وتعاون غرفة تنمية السياحة الواحية والصحراوية وبعض جمعيات توزر معه .
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018