توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

انطلقت اليوم السبت بمدينة توزر تظاهرة – الطيران للجميع – في مرحلتها الثالثة بتنظيم من الجمعية التونسية للطيران وبالتعاون مع غرفة تنمية السياحة الواحية والصحراوية وهي تظاهرة يتم تنظيمها أواخر كلّ أسبوع في جهة من البلاد وتمتدّ فعالياتها من 26 جانفي إلى 20 مارس وتهدف حسب تصريح رئيس الجمعية التونسية للطيران حبيب سوسية إلى حياء تجربة الطيران الخفيف في تونس والتي حلّقت فيها أوّل طائرة منذ حوالي قرن من الزمن قادمة من بسكرة الجزائرية وحطّت في توزر وتجربة الطيران حسب قوله بدأت في العالم في تونس إلا أنّها نسيت والجمعية تعمل على إرجاعها لاستقطاب كلّ من يرغب في الطيران على متن الطائرات الخفيفة فالفرص متاحة للجميع للتحليق وسيلتحق بالطيارين المشاركين في عرض توزر فريقا من الطيارين " حوالي 30 طيارا " خلال الأسبوع المقبل لتتواصل تظاهرة –الطيران للجميع- بعدد من الجهات وستعاد بجربة وتوزر في دورتها الثالثة وتنتظم التظاهرة غدا الأحد في الموقع السياحي عنق الجمل بمدينة نفطة وأشار سوسية في تصريحه إلى سعي بعض الأطراف لإيقاف نشاطه رغم عدم صلتها بالطيران حسب قوله وأشاد بتفهّم السّلط الجهوية وتعاون غرفة تنمية السياحة الواحية والصحراوية وبعض جمعيات توزر معه .