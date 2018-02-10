بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:

واصل فريقا مولودية بوسالم والاولمبي القليبي تصدرهما ترتيب "بلاي آوت"الكرة الطائرة حيث فازت المولودية على النقل الصفاقسي ب3اشواط لصفر وانتصر الاولمبي القليبي على تونس الجوية ب3-0 ايضا.

اما في بلاي اوف الكبريات فقد حقق النادي النسائي بقرطاج الفوز على مستقبل المرسى ب3 اشواط لصفر واضاف 3 نقاط لرصيده.