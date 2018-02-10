الثلاثاء القادم: الوطني الحر يعلن عن موعد مجلسه الوطني وقراره بخصوص الإنتخابات البلدية

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أفادت عضو المكتب السياسي المكلفة بالإتصال بالإتحاد الوطني الحر يسرى الميلي، بأن المكتب اتخذ خلال اجتماع عقده أمس الجمعة قرارات تتعلق أساسا بالإنتخابات البلدية وبموعد المجلس الوطني للحزب الذى كان من المفروض أن يلئتم نهاية الأسبوع الحالي(10 و11 فيفرى 2018).
وبيّنت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّه سيتم الإعلان عن قرارات المكتب خلال ندوة صحفية الثلاثاء القادم، مشيرة الى أن تأجيل موعد المجلس الوطني للمرة الثانية يعود الى استقالة رئيس الحزب سليم الرياحي والذي مازال متمسكا بها، وفق تعبيرها.
كما أضافت أن الاجتماع تناول كذلك بالدرس والتقييم العمل البرلماني لكتلة الوطني الحر، موضحة أنه تم استعراض المواعيد البرلمانية الهامة خلال الفترة القادمة، والتي من بينها الاستماع إلى محافظ البنك المركزي، والنظر في مشاريع القوانين الهامة على غرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت بخصوص الكتلة " إن المكتب قد ثمّن تماسك كتلة الوطني الحر بالبرلمان وعمل أعضائها رغم ما يتعرّضون إليه من هرسلة في ظل استقالة رئيس الحزب "، مبرزة أنه تم تسجيل عودة عبد الرؤوف الشابي إلى الكتلة إثر إعلان استقالته منها سابقا.
تجدر الاشارة الى أنه تم يوم 28 جانفي الماضى تأجيل اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني الحر الى يومي 10 و11 فيفري الجاري قبل أن يتم تأجيله مرة ثانية. ووجه أعضاء المكتب السياسي والمنسقون الجهويون للحزب دعوة الى رئيسه المستقيل سليم الرياحي لحضور الاجتماع للاستماع اليه حول استقالته مجددين رفضهم لاستقالته.
يذكر أنّ يسرى الميلي قد أكدت في تصريح سابق بأنّ المجلس الوطني سيتولى في اجتماعه المقبل إعادة هيكلة المكتب التنفيذي للحزب على ضوء تغيير المنسقين الجهويين وتحديد موعد نهائي للمؤتمر الاول للحزب والنظر في خطه السياسي وفي مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة التي قالت "ان الحزب استعد لها وكلف منسقيه الجهويين بإعداد قائمات المشاركين فيها لكنه لم يعلن عن برنامجه بشأنها نظرا للظروف التي تحف بالحزب
أفادت عضو المكتب السياسي المكلفة بالإتصال بالإتحاد الوطني الحر يسرى الميلي، بأن المكتب اتخذ خلال اجتماع عقده أمس الجمعة قرارات تتعلق أساسا بالإنتخابات البلدية وبموعد المجلس الوطني للحزب الذى كان من المفروض أن يلئتم نهاية الأسبوع الحالي(10 و11 فيفرى 2018).
وبيّنت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّه سيتم الإعلان عن قرارات المكتب خلال ندوة صحفية الثلاثاء القادم، مشيرة الى أن تأجيل موعد المجلس الوطني للمرة الثانية يعود الى استقالة رئيس الحزب سليم الرياحي والذي مازال متمسكا بها، وفق تعبيرها.
كما أضافت أن الاجتماع تناول كذلك بالدرس والتقييم العمل البرلماني لكتلة الوطني الحر، موضحة أنه تم استعراض المواعيد البرلمانية الهامة خلال الفترة القادمة، والتي من بينها الاستماع إلى محافظ البنك المركزي، والنظر في مشاريع القوانين الهامة على غرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت بخصوص الكتلة " إن المكتب قد ثمّن تماسك كتلة الوطني الحر بالبرلمان وعمل أعضائها رغم ما يتعرّضون إليه من هرسلة في ظل استقالة رئيس الحزب "، مبرزة أنه تم تسجيل عودة عبد الرؤوف الشابي إلى الكتلة إثر إعلان استقالته منها سابقا.
تجدر الاشارة الى أنه تم يوم 28 جانفي الماضى تأجيل اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني الحر الى يومي 10 و11 فيفري الجاري قبل أن يتم تأجيله مرة ثانية. ووجه أعضاء المكتب السياسي والمنسقون الجهويون للحزب دعوة الى رئيسه المستقيل سليم الرياحي لحضور الاجتماع للاستماع اليه حول استقالته مجددين رفضهم لاستقالته.
يذكر أنّ يسرى الميلي قد أكدت في تصريح سابق بأنّ المجلس الوطني سيتولى في اجتماعه المقبل إعادة هيكلة المكتب التنفيذي للحزب على ضوء تغيير المنسقين الجهويين وتحديد موعد نهائي للمؤتمر الاول للحزب والنظر في خطه السياسي وفي مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة التي قالت "ان الحزب استعد لها وكلف منسقيه الجهويين بإعداد قائمات المشاركين فيها لكنه لم يعلن عن برنامجه بشأنها نظرا للظروف التي تحف بالحزب
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018