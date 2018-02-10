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يوم السبت 10 فيفري 2018
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النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
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السياسي
النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018 | 19:01

قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، "مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه الممنهجة ضد الحركة"، وفق ما أصدرته الحركة في بيان لها اليوم السبت.

 وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي "كلّف خلال اجتماعه أمس الجمعة، مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والإتصال، بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة". وأوضحت أن "قرار المتابعة القضائية، هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية".

   كما جاء في البيان أن هذا القرار يأتي "على خلفية تتالي الحملات التشويه الممنهجة ضد الحركة وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بها والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها"، حسب نص البيان.

  

  

وات
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السياسي
النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018 | 19:01

قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، "مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه الممنهجة ضد الحركة"، وفق ما أصدرته الحركة في بيان لها اليوم السبت.

 وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي "كلّف خلال اجتماعه أمس الجمعة، مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والإتصال، بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة". وأوضحت أن "قرار المتابعة القضائية، هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية".

   كما جاء في البيان أن هذا القرار يأتي "على خلفية تتالي الحملات التشويه الممنهجة ضد الحركة وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بها والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها"، حسب نص البيان.

  

  

وات
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