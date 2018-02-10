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يوم السبت 10 فيفري 2018
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بطاقتا ايداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي
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الأولى
بطاقتا ايداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي
10 فيفري 2018 | 18:25

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بطاقتي إيداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح. كما تم إصدار بطاقة جلب في حق متهم آخر وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الاتجار بالعملة الصعبة خارج الصيغ القانونية المعمول بها وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره وارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك حسب اذاعة "شمس اف ام".

 وقد تمثلت وقائع القضية في تدخلات للموظفين محل التتبع لاستبدال أوراق نقدية من عملة أجنبية من فئة 5 و10 و20 أورو بأوراق من فئة 200 و500 أورو مع الحصول على عملات مقابل ذلك دون تسجيلها في البنك المركزي.

المصدر: شمس اف ام
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الأولى
بطاقتا ايداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي
10 فيفري 2018 | 18:25

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بطاقتي إيداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح. كما تم إصدار بطاقة جلب في حق متهم آخر وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الاتجار بالعملة الصعبة خارج الصيغ القانونية المعمول بها وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره وارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك حسب اذاعة "شمس اف ام".

 وقد تمثلت وقائع القضية في تدخلات للموظفين محل التتبع لاستبدال أوراق نقدية من عملة أجنبية من فئة 5 و10 و20 أورو بأوراق من فئة 200 و500 أورو مع الحصول على عملات مقابل ذلك دون تسجيلها في البنك المركزي.

المصدر: شمس اف ام
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وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
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10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: جد، قبل قليل، حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين...
المزيد >>
سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
المزيد >>
صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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