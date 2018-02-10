بطاقتا ايداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بطاقتي إيداع بالسجن ضد موظفين من البنك المركزي وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح. كما تم إصدار بطاقة جلب في حق متهم آخر وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الاتجار بالعملة الصعبة خارج الصيغ القانونية المعمول بها وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره وارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك حسب اذاعة "شمس اف ام".

وقد تمثلت وقائع القضية في تدخلات للموظفين محل التتبع لاستبدال أوراق نقدية من عملة أجنبية من فئة 5 و10 و20 أورو بأوراق من فئة 200 و500 أورو مع الحصول على عملات مقابل ذلك دون تسجيلها في البنك المركزي.

المصدر: شمس اف ام