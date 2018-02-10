كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

دارت عشية اليوم مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد وحسم الترجي الرياضي قمة هذا الترجي امام المكارم وضمن بطاقة التأهل في مباراة عرفت مستوى كبيرا من التشويق. كما حقق النجم الساحلي والنادي الافريقي ونسر طبلبة ترشحا سهلا على حساب ساقية الزيت وجمال وسبورتينغ المكنين.

وسيكون جندوبة الرياضية الفريق الوحيد من الوطني "ب" في الدور ربع النهائي.

نتائج المقابلات:

سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (20 - 28)

نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(25 - 31)

جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي(33 - 31)

بعث بني خيار - نادي هيبون (25 - 23)

مكارم المهدية - الترجي الرياضي (27 - 29)

نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (14 - 19)

جمعية الحمامات - هلال مساكن (27 - 23)

شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (30 - 32).