يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي

عبد الحميد الرياحي

مازال حدث اسقاط الطائرة الحربية الصهيونية من قبل الدفاعات الجوية السورية يلقى اهتمام المتابعين والخبراء والمحللين، ذلك أن هذا الحدث ليس حدثا عابرا. بل يشكّل علامة فارقة في تاريخ...