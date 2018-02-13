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يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
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يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي
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الشروق أون لاين
يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي
14 فيفري 2018 | 08:11

بمناسبة عيد الحبّ وافانا الشاعر القيرواني محمد الشابي بالقصيدة التالية:

يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي

حبك يا حبيبتي لن يموت في أعماقي

فأنت ذاتي وأملي وكلّ حياتي

وكيف يموت الحبّ وقد سكن فؤادي وشعوري

ورأيته يرقص كالثعبان فوق أوراق مذكراتي

حبّك يا حبيبتي موصول بالماضي والحاضر والآتي

كل شيء له نهاية إلا الله أزلي وكذلك الحب باقي

ساعة عرفتك زالت آلامي وجراحي وآهات مأساتي

وأجمل التهاني أبثها إليك بزكي العطر في ورودي

وبشذى الياسمين وسأهديك يوم العيد أرق قبلاتي

وخالص التهاني بجمال الفن الراقي

لفرسان أقلام الشروق وهم أحبابي

لها طلعة الطلوع عند الفجر بالتحليل والنقد والإعلام الإخباري الصافي

الشاعر محمد الشابي (القيروان)
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الشروق أون لاين
يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي
14 فيفري 2018 | 08:11

بمناسبة عيد الحبّ وافانا الشاعر القيرواني محمد الشابي بالقصيدة التالية:

يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي

حبك يا حبيبتي لن يموت في أعماقي

فأنت ذاتي وأملي وكلّ حياتي

وكيف يموت الحبّ وقد سكن فؤادي وشعوري

ورأيته يرقص كالثعبان فوق أوراق مذكراتي

حبّك يا حبيبتي موصول بالماضي والحاضر والآتي

كل شيء له نهاية إلا الله أزلي وكذلك الحب باقي

ساعة عرفتك زالت آلامي وجراحي وآهات مأساتي

وأجمل التهاني أبثها إليك بزكي العطر في ورودي

وبشذى الياسمين وسأهديك يوم العيد أرق قبلاتي

وخالص التهاني بجمال الفن الراقي

لفرسان أقلام الشروق وهم أحبابي

لها طلعة الطلوع عند الفجر بالتحليل والنقد والإعلام الإخباري الصافي

الشاعر محمد الشابي (القيروان)
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صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
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الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018 السّاعة 13:16
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، "إن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالرقاب...
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الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يهدد بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات البلدية
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هدّد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان له اليوم الاربعاء بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات...
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عبد الحميد الرياحي
إسقاط أسطورة التفوّق الصهيوني
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