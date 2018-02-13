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10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018
بمناسبة عيد الحبّ وافانا الشاعر القيرواني محمد الشابي بالقصيدة التالية:
يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي
حبك يا حبيبتي لن يموت في أعماقي
فأنت ذاتي وأملي وكلّ حياتي
وكيف يموت الحبّ وقد سكن فؤادي وشعوري
ورأيته يرقص كالثعبان فوق أوراق مذكراتي
حبّك يا حبيبتي موصول بالماضي والحاضر والآتي
كل شيء له نهاية إلا الله أزلي وكذلك الحب باقي
ساعة عرفتك زالت آلامي وجراحي وآهات مأساتي
وأجمل التهاني أبثها إليك بزكي العطر في ورودي
وبشذى الياسمين وسأهديك يوم العيد أرق قبلاتي
وخالص التهاني بجمال الفن الراقي
لفرسان أقلام الشروق وهم أحبابي
لها طلعة الطلوع عند الفجر بالتحليل والنقد والإعلام الإخباري الصافي
بمناسبة عيد الحبّ وافانا الشاعر القيرواني محمد الشابي بالقصيدة التالية:
يا أيقونتي إليك يحجّ عقلي وأشواقي وكلماتي
حبك يا حبيبتي لن يموت في أعماقي
فأنت ذاتي وأملي وكلّ حياتي
وكيف يموت الحبّ وقد سكن فؤادي وشعوري
ورأيته يرقص كالثعبان فوق أوراق مذكراتي
حبّك يا حبيبتي موصول بالماضي والحاضر والآتي
كل شيء له نهاية إلا الله أزلي وكذلك الحب باقي
ساعة عرفتك زالت آلامي وجراحي وآهات مأساتي
وأجمل التهاني أبثها إليك بزكي العطر في ورودي
وبشذى الياسمين وسأهديك يوم العيد أرق قبلاتي
وخالص التهاني بجمال الفن الراقي
لفرسان أقلام الشروق وهم أحبابي
لها طلعة الطلوع عند الفجر بالتحليل والنقد والإعلام الإخباري الصافي
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018