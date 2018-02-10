وزير الصحة وسفير الاتحاد الاوروبي يبحثان سبل دعم التعاون بين الطرفين في المجال الصحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تناول اللقاء الذي جمع عشية اليوم الجمعة وزير الصحة عماد الحمامي بسفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغميني، سبل دفع التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في المجال الصحي.

وتطرقت المحادثات بينهما ، وفق بلاغ لوزارة الصحة ورد على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إلى انطلاق برنامج التعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي لتأهيل الخط الأول بهدف تقريب وتحسين الخدمات من المواطنين بتكاليف تقدر بـ 20 مليون أورو.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تبادل التجارب والخبرات ودعم مشاريع البحث العلمي في المجال الطبي بهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

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