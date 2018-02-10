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يوم السبت 10 فيفري 2018
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إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار بالقيروان
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الأولى
إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار بالقيروان
10 فيفري 2018 | 17:12

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

أشرف والي القيروان منير حامدي و شكري بن حسن كاتب الدولة للشؤون المحلية بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية  ومعتمدي الجهة وعدد من النواب والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية يوم السبت 10 فيفري 2018، على إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار الخاص من مشمولاتها وضع إستراتيجية جهوية للنهوض بالإستثمار الخاص وخلق مواطن شغل وتحسين المؤشرات التنموية بالجهات بإستغلال فرص الإستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات كل جهة على غرار ما تتميز به من موارد طبيعية و إنشائية وغابية و منتوجات غذائية .. إلى جانب مساعدة الباعثين  و أصحاب المشاريع لحل الإشكاليات التي تعيق إنجاز مشاريعهم .

يترأس هذه اللجنة  والي الجهة وتتولى  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مهام كتابتها و أعضاؤها نواب الجهة و ممثلو الإدارات الجهوية  وممثلي المتدخلين الإقتصاديين من منظمات. وستعمل اللجنة على الترويج للمنتوجات بالجهة عبر التظاهرات و وسائل الإعلام و مواقع الإتصال الحديثة لتحقيق الإشعاع وطنيا ودوليا

إلى جانب  مساعدة  أصحاب المشاريع  الشبان على تذليل الصعوبات  و حل الإشكاليات وتأهيلهم لحسن التعامل والتعاطي مع محيط الأعمال و اقرار يوم خميس من كل شهر كيوم جهوي للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات و التعريف بالمشاريع العمومية  بالجهات المبرمجة بمخطط التنمية ...

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الأولى
إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار بالقيروان
10 فيفري 2018 | 17:12

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

أشرف والي القيروان منير حامدي و شكري بن حسن كاتب الدولة للشؤون المحلية بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية  ومعتمدي الجهة وعدد من النواب والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية يوم السبت 10 فيفري 2018، على إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار الخاص من مشمولاتها وضع إستراتيجية جهوية للنهوض بالإستثمار الخاص وخلق مواطن شغل وتحسين المؤشرات التنموية بالجهات بإستغلال فرص الإستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات كل جهة على غرار ما تتميز به من موارد طبيعية و إنشائية وغابية و منتوجات غذائية .. إلى جانب مساعدة الباعثين  و أصحاب المشاريع لحل الإشكاليات التي تعيق إنجاز مشاريعهم .

يترأس هذه اللجنة  والي الجهة وتتولى  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مهام كتابتها و أعضاؤها نواب الجهة و ممثلو الإدارات الجهوية  وممثلي المتدخلين الإقتصاديين من منظمات. وستعمل اللجنة على الترويج للمنتوجات بالجهة عبر التظاهرات و وسائل الإعلام و مواقع الإتصال الحديثة لتحقيق الإشعاع وطنيا ودوليا

إلى جانب  مساعدة  أصحاب المشاريع  الشبان على تذليل الصعوبات  و حل الإشكاليات وتأهيلهم لحسن التعامل والتعاطي مع محيط الأعمال و اقرار يوم خميس من كل شهر كيوم جهوي للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات و التعريف بالمشاريع العمومية  بالجهات المبرمجة بمخطط التنمية ...

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بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎
10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
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سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
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صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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