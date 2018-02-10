إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار بالقيروان

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مكتب القيروان – الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:
أشرف والي القيروان منير حامدي و شكري بن حسن كاتب الدولة للشؤون المحلية بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية ومعتمدي الجهة وعدد من النواب والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية يوم السبت 10 فيفري 2018، على إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار الخاص من مشمولاتها وضع إستراتيجية جهوية للنهوض بالإستثمار الخاص وخلق مواطن شغل وتحسين المؤشرات التنموية بالجهات بإستغلال فرص الإستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات كل جهة على غرار ما تتميز به من موارد طبيعية و إنشائية وغابية و منتوجات غذائية .. إلى جانب مساعدة الباعثين و أصحاب المشاريع لحل الإشكاليات التي تعيق إنجاز مشاريعهم .
يترأس هذه اللجنة والي الجهة وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مهام كتابتها و أعضاؤها نواب الجهة و ممثلو الإدارات الجهوية وممثلي المتدخلين الإقتصاديين من منظمات. وستعمل اللجنة على الترويج للمنتوجات بالجهة عبر التظاهرات و وسائل الإعلام و مواقع الإتصال الحديثة لتحقيق الإشعاع وطنيا ودوليا
إلى جانب مساعدة أصحاب المشاريع الشبان على تذليل الصعوبات و حل الإشكاليات وتأهيلهم لحسن التعامل والتعاطي مع محيط الأعمال و اقرار يوم خميس من كل شهر كيوم جهوي للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات و التعريف بالمشاريع العمومية بالجهات المبرمجة بمخطط التنمية ...
مكتب القيروان – الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:
أشرف والي القيروان منير حامدي و شكري بن حسن كاتب الدولة للشؤون المحلية بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية ومعتمدي الجهة وعدد من النواب والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية يوم السبت 10 فيفري 2018، على إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار الخاص من مشمولاتها وضع إستراتيجية جهوية للنهوض بالإستثمار الخاص وخلق مواطن شغل وتحسين المؤشرات التنموية بالجهات بإستغلال فرص الإستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات كل جهة على غرار ما تتميز به من موارد طبيعية و إنشائية وغابية و منتوجات غذائية .. إلى جانب مساعدة الباعثين و أصحاب المشاريع لحل الإشكاليات التي تعيق إنجاز مشاريعهم .
يترأس هذه اللجنة والي الجهة وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مهام كتابتها و أعضاؤها نواب الجهة و ممثلو الإدارات الجهوية وممثلي المتدخلين الإقتصاديين من منظمات. وستعمل اللجنة على الترويج للمنتوجات بالجهة عبر التظاهرات و وسائل الإعلام و مواقع الإتصال الحديثة لتحقيق الإشعاع وطنيا ودوليا
إلى جانب مساعدة أصحاب المشاريع الشبان على تذليل الصعوبات و حل الإشكاليات وتأهيلهم لحسن التعامل والتعاطي مع محيط الأعمال و اقرار يوم خميس من كل شهر كيوم جهوي للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات و التعريف بالمشاريع العمومية بالجهات المبرمجة بمخطط التنمية ...
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018