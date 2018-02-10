إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار بالقيروان

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

أشرف والي القيروان منير حامدي و شكري بن حسن كاتب الدولة للشؤون المحلية بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية ومعتمدي الجهة وعدد من النواب والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية يوم السبت 10 فيفري 2018، على إحداث لجنة إستشارية جهوية للإستثمار الخاص من مشمولاتها وضع إستراتيجية جهوية للنهوض بالإستثمار الخاص وخلق مواطن شغل وتحسين المؤشرات التنموية بالجهات بإستغلال فرص الإستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات كل جهة على غرار ما تتميز به من موارد طبيعية و إنشائية وغابية و منتوجات غذائية .. إلى جانب مساعدة الباعثين و أصحاب المشاريع لحل الإشكاليات التي تعيق إنجاز مشاريعهم .

يترأس هذه اللجنة والي الجهة وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مهام كتابتها و أعضاؤها نواب الجهة و ممثلو الإدارات الجهوية وممثلي المتدخلين الإقتصاديين من منظمات. وستعمل اللجنة على الترويج للمنتوجات بالجهة عبر التظاهرات و وسائل الإعلام و مواقع الإتصال الحديثة لتحقيق الإشعاع وطنيا ودوليا

إلى جانب مساعدة أصحاب المشاريع الشبان على تذليل الصعوبات و حل الإشكاليات وتأهيلهم لحسن التعامل والتعاطي مع محيط الأعمال و اقرار يوم خميس من كل شهر كيوم جهوي للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات و التعريف بالمشاريع العمومية بالجهات المبرمجة بمخطط التنمية ...