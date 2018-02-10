اختبار جديد يكشف الاصابة بالتوحد في دقيقتين

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أشارت أبحاث جديدة إلى أن هناك اختبارا يستغرق دقيقتين فقط، يمكنه الكشف المبكر عن التوحد لدى الأطفال.
ويصعب حاليا تشخيص حالات التوحد حتى يبلغ الطفل 5 سنوات تقريبا، وعادة ما يتم رصد بعض الأعراض عندما يصل الطفل إلى عمر ثلاث سنوات، إلا أن خبراء من جامعة "روتجرز" الأمريكية، وضعوا اختبارا يساعد الآباء والأطباء على التعرف على هذا الاضطراب في وقت مبكر.
وتعتمد الطريقة الجديدة على استطلاع التنمية البشرية (PDQ-1) الذي بإمكانه تحديد الإصابة بالتوحد بدقة تصل إلى 88%، وفقا للخبراء.
وشارك في البحث حوالي 1959 طفلا تتراوح أعمارهم بين 18 و36 شهرا، يفترض أنهم لا يعانون من أي مشاكل في النمو.
ويطلب الاختبار من الآباء أن يلاحظوا إيماءات الأطفال أو إشاراتهم لإظهار الاهتمام بشيء ما، واستجابتهم لأسمائهم واستخدام عبارات للتحدث والتواصل مع الآخرين.
وتأتي نتيجة الاختبار منخفضة عندما تكون إجابات النفي أكثر من الإجابات بنعم، ويعني الحصول على علامة منخفضة في اختبار PDQ-1 أن الطفل معرض للتوحد، ويحال للتقييم في تلك الحالة.
ويقول المعد الرئيس للبحث، والتر زاهورودني، أستاذ جامعي في طب الأطفال إن "توافر اختبارات صالحة وفعالة، مثل PDQ-1، قد يعزز من قدرتنا على الكشف عن التوحد في سن مبكرة، وتوسيع عدد الشباب الذين يتلقون العلاج المبكر".
وأضاف زاهورودني أنه "لا يمكن تشخيص مرض التوحد إلا من خلال تقييم شامل من قبل شخص محترف"، مشيرا إلى أن "الفحص الفعال هو الخطوة الأولى نحو التشخيص، وإذا أردنا تحسين نسبة الكشف المبكر، فإن اختبارات فحص التوحد يجب أن تكون سهلة الاستخدام وموثوقة، ومستخدمة على نطاق واسع".
لكن، وفقا للخبراء، لا يوجد اختبار سلوكي واحد قادر على الكشف بشكل موثوق عن الإصابة بهذا الاضطراب عند جميع الأطفال.
أشارت أبحاث جديدة إلى أن هناك اختبارا يستغرق دقيقتين فقط، يمكنه الكشف المبكر عن التوحد لدى الأطفال.
ويصعب حاليا تشخيص حالات التوحد حتى يبلغ الطفل 5 سنوات تقريبا، وعادة ما يتم رصد بعض الأعراض عندما يصل الطفل إلى عمر ثلاث سنوات، إلا أن خبراء من جامعة "روتجرز" الأمريكية، وضعوا اختبارا يساعد الآباء والأطباء على التعرف على هذا الاضطراب في وقت مبكر.
وتعتمد الطريقة الجديدة على استطلاع التنمية البشرية (PDQ-1) الذي بإمكانه تحديد الإصابة بالتوحد بدقة تصل إلى 88%، وفقا للخبراء.
وشارك في البحث حوالي 1959 طفلا تتراوح أعمارهم بين 18 و36 شهرا، يفترض أنهم لا يعانون من أي مشاكل في النمو.
ويطلب الاختبار من الآباء أن يلاحظوا إيماءات الأطفال أو إشاراتهم لإظهار الاهتمام بشيء ما، واستجابتهم لأسمائهم واستخدام عبارات للتحدث والتواصل مع الآخرين.
وتأتي نتيجة الاختبار منخفضة عندما تكون إجابات النفي أكثر من الإجابات بنعم، ويعني الحصول على علامة منخفضة في اختبار PDQ-1 أن الطفل معرض للتوحد، ويحال للتقييم في تلك الحالة.
ويقول المعد الرئيس للبحث، والتر زاهورودني، أستاذ جامعي في طب الأطفال إن "توافر اختبارات صالحة وفعالة، مثل PDQ-1، قد يعزز من قدرتنا على الكشف عن التوحد في سن مبكرة، وتوسيع عدد الشباب الذين يتلقون العلاج المبكر".
وأضاف زاهورودني أنه "لا يمكن تشخيص مرض التوحد إلا من خلال تقييم شامل من قبل شخص محترف"، مشيرا إلى أن "الفحص الفعال هو الخطوة الأولى نحو التشخيص، وإذا أردنا تحسين نسبة الكشف المبكر، فإن اختبارات فحص التوحد يجب أن تكون سهلة الاستخدام وموثوقة، ومستخدمة على نطاق واسع".
لكن، وفقا للخبراء، لا يوجد اختبار سلوكي واحد قادر على الكشف بشكل موثوق عن الإصابة بهذا الاضطراب عند جميع الأطفال.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018