بينهم عون بلدية: تفكيك عصابة مختصة في التدليس

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنت يوم امس من الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من ثلاثة اشخاص مورطين في قضايا موضوعها "التدليس ومسك واستعمال مدلس باستعمال اختام الدولة وافتعال وثائق أصلها صحيح والتحيل في البيع والسرقة".

كما حجزت لديهم عدة وثائق على بياض تابعة لإدارات عمومية تونسية تحمل اختاما مدلسة وحجز عدة ملصقات تخص دائرين بلديتين بالعاصمة واحدى القباضات المالية، اعترفوا باستغلالها في عمليات التدليس وافتعال الوثائق بمقابل مادي من خلال نسخها بواسطة آلة ماسحة «scanner» الى جانب حجز اختام تواريخ وثلاث قوارير محبرة يتم استغلالها في عملية التدليس وساعدهم في ذلك عون تابع لإحدى الدوائر البلدية بالعاصمة الذي تمّ إيقافه. وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحري معهم.