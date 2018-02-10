بينهم عون بلدية: تفكيك عصابة مختصة في التدليس

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنت يوم امس من الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من ثلاثة اشخاص مورطين في قضايا موضوعها "التدليس ومسك واستعمال مدلس باستعمال اختام الدولة وافتعال وثائق أصلها صحيح والتحيل في البيع والسرقة".
كما حجزت لديهم عدة وثائق على بياض تابعة لإدارات عمومية تونسية تحمل اختاما مدلسة وحجز عدة ملصقات تخص دائرين بلديتين بالعاصمة واحدى القباضات المالية، اعترفوا باستغلالها في عمليات التدليس وافتعال الوثائق بمقابل مادي من خلال نسخها بواسطة آلة ماسحة «scanner» الى جانب حجز اختام تواريخ وثلاث قوارير محبرة يتم استغلالها في عملية التدليس وساعدهم في ذلك عون تابع لإحدى الدوائر البلدية بالعاصمة الذي تمّ إيقافه. وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحري معهم.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنت يوم امس من الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من ثلاثة اشخاص مورطين في قضايا موضوعها "التدليس ومسك واستعمال مدلس باستعمال اختام الدولة وافتعال وثائق أصلها صحيح والتحيل في البيع والسرقة".
كما حجزت لديهم عدة وثائق على بياض تابعة لإدارات عمومية تونسية تحمل اختاما مدلسة وحجز عدة ملصقات تخص دائرين بلديتين بالعاصمة واحدى القباضات المالية، اعترفوا باستغلالها في عمليات التدليس وافتعال الوثائق بمقابل مادي من خلال نسخها بواسطة آلة ماسحة «scanner» الى جانب حجز اختام تواريخ وثلاث قوارير محبرة يتم استغلالها في عملية التدليس وساعدهم في ذلك عون تابع لإحدى الدوائر البلدية بالعاصمة الذي تمّ إيقافه. وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحري معهم.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018