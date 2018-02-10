كاس الكاف: اتحاد بنقردان يترشح الى الدور القادم بسبب غياب هلال جوبا

تغيب فريق هلال جوبا (جنوب السودان) عن مباراته المقررة اليوم في ملعب بن قردان مع الاتحاد الرياضي ببنقردان في اطار ذهاب الدور الاول من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وافاد مصدر قريب من الاتحاد الرياضي ببنقردان ان هيئة الاتحاد هيأت كل ظروف استقبال فريق هلال جوبا بالمطار حسب الموعد المعلن لوصول وفد فريق هلال جوبا لكن عناصر فريق جوبا لم تكن ضمن ركاب الرحلة المعنية مضيفا ان طاقم التحكيم ومراقب اللقاء قاموا بالاجراءات اللازمة كما تضبطها لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم وتم تسجيل غياب فريق الجنوب السودان عن ملعب المباراة التي كانت مقررة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال.

ويذكر ان هلال جوبا طلب التأجيل لمدة 24 ساعة لكن إتحاد بنقردان رفض التأجيل نظرا لالتزاماته في البطولة الوطنية وتمسك بإجراء المباراة في موعدها .

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغا مساء امس بينت فيه "ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض الطلب الصادر عن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بتأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببقردان ونادي هلال جوبا المبرمجة لليوم السبت في اطار الدور التمهيدي لمسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسنة 2018 ,معتبرا ان الحيثيات والحجج المقدمة من طرف اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بخصوص هذا المطلب لا يمكن ادراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية" .

واضاف البلاغ ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعتبر نادي هلال جوبا منهزما ومنسحبا من المسابقة في حال عدم حضوره للمباراة في التاريخ و التوقيت المحددين لها مسبقا.

ويشار الى ان اتحاد بنقردان سيلاقي في الدور السادس عشر من المسابقة الفائز من اشانتي كوتوكو الغاني وكارا الكونغولي. ويقام لقاء الذهاب خارج تونس والاياب بتونس.

وات