كاس الكاف: اتحاد بنقردان يترشح الى الدور القادم بسبب غياب هلال جوبا

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تغيب فريق هلال جوبا (جنوب السودان) عن مباراته المقررة اليوم في ملعب بن قردان مع الاتحاد الرياضي ببنقردان في اطار ذهاب الدور الاول من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وافاد مصدر قريب من الاتحاد الرياضي ببنقردان ان هيئة الاتحاد هيأت كل ظروف استقبال فريق هلال جوبا بالمطار حسب الموعد المعلن لوصول وفد فريق هلال جوبا لكن عناصر فريق جوبا لم تكن ضمن ركاب الرحلة المعنية مضيفا ان طاقم التحكيم ومراقب اللقاء قاموا بالاجراءات اللازمة كما تضبطها لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم وتم تسجيل غياب فريق الجنوب السودان عن ملعب المباراة التي كانت مقررة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال.
ويذكر ان هلال جوبا طلب التأجيل لمدة 24 ساعة لكن إتحاد بنقردان رفض التأجيل نظرا لالتزاماته في البطولة الوطنية وتمسك بإجراء المباراة في موعدها .
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغا مساء امس بينت فيه "ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض الطلب الصادر عن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بتأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببقردان ونادي هلال جوبا المبرمجة لليوم السبت في اطار الدور التمهيدي لمسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسنة 2018 ,معتبرا ان الحيثيات والحجج المقدمة من طرف اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بخصوص هذا المطلب لا يمكن ادراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية" .
واضاف البلاغ ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعتبر نادي هلال جوبا منهزما ومنسحبا من المسابقة في حال عدم حضوره للمباراة في التاريخ و التوقيت المحددين لها مسبقا.
ويشار الى ان اتحاد بنقردان سيلاقي في الدور السادس عشر من المسابقة الفائز من اشانتي كوتوكو الغاني وكارا الكونغولي. ويقام لقاء الذهاب خارج تونس والاياب بتونس.
تغيب فريق هلال جوبا (جنوب السودان) عن مباراته المقررة اليوم في ملعب بن قردان مع الاتحاد الرياضي ببنقردان في اطار ذهاب الدور الاول من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وافاد مصدر قريب من الاتحاد الرياضي ببنقردان ان هيئة الاتحاد هيأت كل ظروف استقبال فريق هلال جوبا بالمطار حسب الموعد المعلن لوصول وفد فريق هلال جوبا لكن عناصر فريق جوبا لم تكن ضمن ركاب الرحلة المعنية مضيفا ان طاقم التحكيم ومراقب اللقاء قاموا بالاجراءات اللازمة كما تضبطها لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم وتم تسجيل غياب فريق الجنوب السودان عن ملعب المباراة التي كانت مقررة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال.
ويذكر ان هلال جوبا طلب التأجيل لمدة 24 ساعة لكن إتحاد بنقردان رفض التأجيل نظرا لالتزاماته في البطولة الوطنية وتمسك بإجراء المباراة في موعدها .
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغا مساء امس بينت فيه "ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض الطلب الصادر عن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بتأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببقردان ونادي هلال جوبا المبرمجة لليوم السبت في اطار الدور التمهيدي لمسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسنة 2018 ,معتبرا ان الحيثيات والحجج المقدمة من طرف اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بخصوص هذا المطلب لا يمكن ادراجها ضمن الحالات القصوى التي تعتمد لتأجيل المباريات الرياضية" .
واضاف البلاغ ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعتبر نادي هلال جوبا منهزما ومنسحبا من المسابقة في حال عدم حضوره للمباراة في التاريخ و التوقيت المحددين لها مسبقا.
ويشار الى ان اتحاد بنقردان سيلاقي في الدور السادس عشر من المسابقة الفائز من اشانتي كوتوكو الغاني وكارا الكونغولي. ويقام لقاء الذهاب خارج تونس والاياب بتونس.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018