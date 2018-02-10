كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 18 للمحترفة الاولى

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

دارت عشية اليوم مقابلات الدفعة الاولى لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :

شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري (2-1)

نجم المتلوي النادي الصفاقسي (0-0)

اولمبيك مدنين - مستقبل قابس(0-0)

وتدور غدا الاحد مقابلتان لحساب نفس الجولة حسب البرنامج التالي:

الترجي الجرجيسي- الملعب التونسي

الملعب القابسي - النادي الإفريقي