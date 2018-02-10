الداخلية تعلن عن ضياع طفلة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان طفلة غادرت منزل عائلتها إلى وجهة غير معلومة تدعى "شيماء بنت الأمجد بن قاسم الحجري" من مواليد سنة 2002 تلميذه وقاطنة حي ابن خلدون تونس.

الرجاء من كُلّ من لديه أي معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية:

71.341.666

أو 71.571.264

أو71.566.977

أو يتقدّم مباشرة إلى مقر الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل بالعاصمة.