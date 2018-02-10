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يوم السبت 10 فيفري 2018
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احداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بولاية نابل‎
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الأولى
احداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بولاية نابل‎
10 فيفري 2018 | 15:50

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان

عقدت اليوم بمقر ولاية نابل  ندوة جهوية للتعريف بقانون الاستثمار و احداث المجلس  الجهوي للاستثمار  الخاص بولاية نابل  على غرار بقية ولايات الجمهورية و ذلك 

 بحضور جميع الاطراف المعنية بالموضوع و بإشراف وزيرة السياحة سلمى اللومي  الرقيق التي اكدت  في تصريح لموقع الشروق اون لاين  على أهمية المجلس  الذي سيتولى الإحاطة بالمستثمرين و ارساء حوكمة جديدة  متكونة من  ثلاث مؤسسات تساهم فيها   برئاسة والية الجهة سلوى الخياري

مجلس سيقوم بالتعريف بقانون الاستثمار الجديد و خاصة عرض لاهم الحوافز و التشجيعات  التي  اتى بها قانون الاستثمار الجديد لفايدة المستثمرين 

و بخصوص المؤشرات السياحية بالنسبة للسنة الحالية اشارت وزيرة السياحة بانه من المتوقع ان يتم تسجيل تطور على مستوى عدد السياح الذي قد يصل الى 8مليون سايح و تسجيل عائدات مالية هامة قد تفوق عائدات السنة الفارطة و التي بلغت 2,8مليار د السنة الفارطة

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الأولى
احداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بولاية نابل‎
10 فيفري 2018 | 15:50

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان

عقدت اليوم بمقر ولاية نابل  ندوة جهوية للتعريف بقانون الاستثمار و احداث المجلس  الجهوي للاستثمار  الخاص بولاية نابل  على غرار بقية ولايات الجمهورية و ذلك 

 بحضور جميع الاطراف المعنية بالموضوع و بإشراف وزيرة السياحة سلمى اللومي  الرقيق التي اكدت  في تصريح لموقع الشروق اون لاين  على أهمية المجلس  الذي سيتولى الإحاطة بالمستثمرين و ارساء حوكمة جديدة  متكونة من  ثلاث مؤسسات تساهم فيها   برئاسة والية الجهة سلوى الخياري

مجلس سيقوم بالتعريف بقانون الاستثمار الجديد و خاصة عرض لاهم الحوافز و التشجيعات  التي  اتى بها قانون الاستثمار الجديد لفايدة المستثمرين 

و بخصوص المؤشرات السياحية بالنسبة للسنة الحالية اشارت وزيرة السياحة بانه من المتوقع ان يتم تسجيل تطور على مستوى عدد السياح الذي قد يصل الى 8مليون سايح و تسجيل عائدات مالية هامة قد تفوق عائدات السنة الفارطة و التي بلغت 2,8مليار د السنة الفارطة

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أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
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بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎
10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
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سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
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صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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