احداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بولاية نابل‎

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان

عقدت اليوم بمقر ولاية نابل ندوة جهوية للتعريف بقانون الاستثمار و احداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بولاية نابل على غرار بقية ولايات الجمهورية و ذلك

بحضور جميع الاطراف المعنية بالموضوع و بإشراف وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق التي اكدت في تصريح لموقع الشروق اون لاين على أهمية المجلس الذي سيتولى الإحاطة بالمستثمرين و ارساء حوكمة جديدة متكونة من ثلاث مؤسسات تساهم فيها برئاسة والية الجهة سلوى الخياري

مجلس سيقوم بالتعريف بقانون الاستثمار الجديد و خاصة عرض لاهم الحوافز و التشجيعات التي اتى بها قانون الاستثمار الجديد لفايدة المستثمرين

و بخصوص المؤشرات السياحية بالنسبة للسنة الحالية اشارت وزيرة السياحة بانه من المتوقع ان يتم تسجيل تطور على مستوى عدد السياح الذي قد يصل الى 8مليون سايح و تسجيل عائدات مالية هامة قد تفوق عائدات السنة الفارطة و التي بلغت 2,8مليار د السنة الفارطة