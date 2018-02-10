اطلاق اللجنة الجهوية للاستثمار بمنوبة

أشرف وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد، صباح اليوم، على اطلاق اللجان الجهوية للاستثمار بولاية منوبة بحضور أحمد السماوي والي منوبة و بعض أعضاء مجلس النواب عن الجهة و الاطارات الجهوية و بعض المستثمرين.

و اكد كرشيد ان تركيز اللجان الجهوية للاستثمار بكامل ولايات الجمهورية جاء في اقل من اسبوع من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل الاصلاحات التشريعية التي اقرها القانون الجديد للاستثمار عبر توحيد الاجراءات و تبسيطها و تقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية.

و أضاف الوزير ان قرار انشاء اللجان الجهوية للاستثمار جاء لتكريس اللامركزية و دعم الاستثمار الجهوي من طرف الفاعلين الاقتصاديين ، و ان هذا القرار يرمي الى جعل هذه اللجان رافعات حقيقية للتنمية داخل الجهات. و أوضح كرشيد ان والي الجهة هو رئيس مجلس الاستثمار الجهوي ، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية للاستثمار خاصة بكل ولاية حسب حاجيات الجهة.