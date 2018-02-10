ندوة صحفية محورها "السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية ..القيروان نموذجا"

مكتب القيروان - الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

نظم فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان بالإشتراك مع ذاكرة المدينة صباح يوم السبت 10 فيفري 2018، ندوة صحفية محورها " السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية : القيروان نموذجا " مع تقديم مشروع vitess الذي يهدف إلى دعم فرص المبادرة و الإستثمار المحلي .

وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على مزيد دفع نسق الإستثمار لا سيما المتعلق بالسياحة البديلة على غرار السياحة الإجتماعية، الثقافية والجبلية و الإستشفائية و حث المستثمرين على بعث مشاريع جديدة مثل المراكز الحرفية والصناعات التقليدية و النزل والإقامات العائلية ذات الطابع المميز للمنطقة ودعوة ممثلي وكالات الأسفار إلى مزيد إدراج هذه المناطق في المسالك السياحية والوجهات لما تتمتع به مختلف معتمديات الولاية من مقومات طبيعية وثقافية يمكن أن تساهم في نجاح التنمية في قطاع السياحة البديلة مما سيساهم بدوره في التنمية الشاملة وخلق فرص عمل والحد من تنامي ظاهرة النزوح.

ولدفع عجلة السياحة البديلة في ولاية القيروان , يمكن مثلا إحداث محطات استشفائية بحمام طرزة بمعتمدية العلا وحمام " سيدي معمر " بحاجب العيون وحمام سبدي براهيم الزهار بعين جلولة و إحداث وحدات متوسطة و إقامات ومنتجعات ومراكز تربصات رياضية على سفح جبل السرج بالوسلاتية أو جبل طرزة بالعلا إلى جانب تنظيم مهرجانات موسمية لتثمين منتوجات فلاحية بيولوجية تختص بها الجهات كالزيت الروماني واللوز والهندي في العلا و المشمش في السبيخة و الزيوت النباتية في الوسلاتية و العسل في عين جلولة وغيرها مع تنظيم رحلات لعشاق صيد للخنزير الوحشي و دخول المغاور و التحليق بالمناطيد .