الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ندوة صحفية محورها "السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية ..القيروان نموذجا"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
الأولى
ندوة صحفية محورها "السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية ..القيروان نموذجا"
10 فيفري 2018 | 15:26

مكتب القيروان -  الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

نظم فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان بالإشتراك مع ذاكرة المدينة  صباح يوم السبت 10 فيفري 2018، ندوة  صحفية محورها " السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية : القيروان نموذجا "  مع تقديم مشروع   vitess الذي يهدف إلى دعم فرص المبادرة و الإستثمار المحلي .

   وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على مزيد دفع نسق الإستثمار لا سيما المتعلق بالسياحة البديلة على غرار السياحة الإجتماعية، الثقافية والجبلية و الإستشفائية و حث المستثمرين على بعث مشاريع جديدة مثل المراكز الحرفية والصناعات التقليدية و النزل والإقامات العائلية ذات الطابع المميز للمنطقة ودعوة ممثلي وكالات الأسفار إلى مزيد إدراج  هذه المناطق في المسالك السياحية والوجهات لما تتمتع به مختلف معتمديات الولاية  من مقومات طبيعية وثقافية يمكن أن تساهم في نجاح التنمية في قطاع السياحة البديلة  مما سيساهم بدوره في التنمية الشاملة وخلق فرص عمل  والحد من تنامي ظاهرة النزوح.

    ولدفع عجلة السياحة البديلة  في ولاية القيروان  , يمكن مثلا  إحداث محطات استشفائية  بحمام طرزة  بمعتمدية العلا  وحمام  " سيدي معمر "  بحاجب العيون وحمام سبدي براهيم الزهار بعين جلولة و إحداث وحدات متوسطة و إقامات ومنتجعات ومراكز تربصات رياضية  على سفح جبل السرج  بالوسلاتية أو جبل طرزة بالعلا إلى جانب تنظيم مهرجانات موسمية لتثمين منتوجات فلاحية  بيولوجية تختص بها الجهات  كالزيت الروماني واللوز والهندي  في العلا و المشمش  في السبيخة و الزيوت النباتية في الوسلاتية و العسل في عين جلولة  وغيرها مع تنظيم رحلات لعشاق صيد للخنزير الوحشي و دخول المغاور و التحليق بالمناطيد .

تقرؤون أيضا
وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
المزيد >>
بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎
10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: جد، قبل قليل، حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين...
المزيد >>
سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
المزيد >>
صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
ندوة صحفية محورها "السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية ..القيروان نموذجا"
10 فيفري 2018 | 15:26

مكتب القيروان -  الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

نظم فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان بالإشتراك مع ذاكرة المدينة  صباح يوم السبت 10 فيفري 2018، ندوة  صحفية محورها " السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية : القيروان نموذجا "  مع تقديم مشروع   vitess الذي يهدف إلى دعم فرص المبادرة و الإستثمار المحلي .

   وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على مزيد دفع نسق الإستثمار لا سيما المتعلق بالسياحة البديلة على غرار السياحة الإجتماعية، الثقافية والجبلية و الإستشفائية و حث المستثمرين على بعث مشاريع جديدة مثل المراكز الحرفية والصناعات التقليدية و النزل والإقامات العائلية ذات الطابع المميز للمنطقة ودعوة ممثلي وكالات الأسفار إلى مزيد إدراج  هذه المناطق في المسالك السياحية والوجهات لما تتمتع به مختلف معتمديات الولاية  من مقومات طبيعية وثقافية يمكن أن تساهم في نجاح التنمية في قطاع السياحة البديلة  مما سيساهم بدوره في التنمية الشاملة وخلق فرص عمل  والحد من تنامي ظاهرة النزوح.

    ولدفع عجلة السياحة البديلة  في ولاية القيروان  , يمكن مثلا  إحداث محطات استشفائية  بحمام طرزة  بمعتمدية العلا  وحمام  " سيدي معمر "  بحاجب العيون وحمام سبدي براهيم الزهار بعين جلولة و إحداث وحدات متوسطة و إقامات ومنتجعات ومراكز تربصات رياضية  على سفح جبل السرج  بالوسلاتية أو جبل طرزة بالعلا إلى جانب تنظيم مهرجانات موسمية لتثمين منتوجات فلاحية  بيولوجية تختص بها الجهات  كالزيت الروماني واللوز والهندي  في العلا و المشمش  في السبيخة و الزيوت النباتية في الوسلاتية و العسل في عين جلولة  وغيرها مع تنظيم رحلات لعشاق صيد للخنزير الوحشي و دخول المغاور و التحليق بالمناطيد .

تقرؤون أيضا
وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
المزيد >>
بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎
10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: جد، قبل قليل، حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين...
المزيد >>
سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
المزيد >>
صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
﻿