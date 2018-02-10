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مكتب القيروان - الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:
نظم فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان بالإشتراك مع ذاكرة المدينة صباح يوم السبت 10 فيفري 2018، ندوة صحفية محورها " السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية : القيروان نموذجا " مع تقديم مشروع vitess الذي يهدف إلى دعم فرص المبادرة و الإستثمار المحلي .
وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على مزيد دفع نسق الإستثمار لا سيما المتعلق بالسياحة البديلة على غرار السياحة الإجتماعية، الثقافية والجبلية و الإستشفائية و حث المستثمرين على بعث مشاريع جديدة مثل المراكز الحرفية والصناعات التقليدية و النزل والإقامات العائلية ذات الطابع المميز للمنطقة ودعوة ممثلي وكالات الأسفار إلى مزيد إدراج هذه المناطق في المسالك السياحية والوجهات لما تتمتع به مختلف معتمديات الولاية من مقومات طبيعية وثقافية يمكن أن تساهم في نجاح التنمية في قطاع السياحة البديلة مما سيساهم بدوره في التنمية الشاملة وخلق فرص عمل والحد من تنامي ظاهرة النزوح.
ولدفع عجلة السياحة البديلة في ولاية القيروان , يمكن مثلا إحداث محطات استشفائية بحمام طرزة بمعتمدية العلا وحمام " سيدي معمر " بحاجب العيون وحمام سبدي براهيم الزهار بعين جلولة و إحداث وحدات متوسطة و إقامات ومنتجعات ومراكز تربصات رياضية على سفح جبل السرج بالوسلاتية أو جبل طرزة بالعلا إلى جانب تنظيم مهرجانات موسمية لتثمين منتوجات فلاحية بيولوجية تختص بها الجهات كالزيت الروماني واللوز والهندي في العلا و المشمش في السبيخة و الزيوت النباتية في الوسلاتية و العسل في عين جلولة وغيرها مع تنظيم رحلات لعشاق صيد للخنزير الوحشي و دخول المغاور و التحليق بالمناطيد .
مكتب القيروان - الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:
نظم فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان بالإشتراك مع ذاكرة المدينة صباح يوم السبت 10 فيفري 2018، ندوة صحفية محورها " السياحة البديلة وتغيير منوال التنمية : القيروان نموذجا " مع تقديم مشروع vitess الذي يهدف إلى دعم فرص المبادرة و الإستثمار المحلي .
وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على مزيد دفع نسق الإستثمار لا سيما المتعلق بالسياحة البديلة على غرار السياحة الإجتماعية، الثقافية والجبلية و الإستشفائية و حث المستثمرين على بعث مشاريع جديدة مثل المراكز الحرفية والصناعات التقليدية و النزل والإقامات العائلية ذات الطابع المميز للمنطقة ودعوة ممثلي وكالات الأسفار إلى مزيد إدراج هذه المناطق في المسالك السياحية والوجهات لما تتمتع به مختلف معتمديات الولاية من مقومات طبيعية وثقافية يمكن أن تساهم في نجاح التنمية في قطاع السياحة البديلة مما سيساهم بدوره في التنمية الشاملة وخلق فرص عمل والحد من تنامي ظاهرة النزوح.
ولدفع عجلة السياحة البديلة في ولاية القيروان , يمكن مثلا إحداث محطات استشفائية بحمام طرزة بمعتمدية العلا وحمام " سيدي معمر " بحاجب العيون وحمام سبدي براهيم الزهار بعين جلولة و إحداث وحدات متوسطة و إقامات ومنتجعات ومراكز تربصات رياضية على سفح جبل السرج بالوسلاتية أو جبل طرزة بالعلا إلى جانب تنظيم مهرجانات موسمية لتثمين منتوجات فلاحية بيولوجية تختص بها الجهات كالزيت الروماني واللوز والهندي في العلا و المشمش في السبيخة و الزيوت النباتية في الوسلاتية و العسل في عين جلولة وغيرها مع تنظيم رحلات لعشاق صيد للخنزير الوحشي و دخول المغاور و التحليق بالمناطيد .
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018