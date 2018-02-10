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يوم السبت 10 فيفري 2018
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نجم مانشستر سيتي ينقذ نادي طفولته من الإفلاس
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الأولى
نجم مانشستر سيتي ينقذ نادي طفولته من الإفلاس
10 فيفري 2018 | 15:10

نجح نادي مانشستر سيتي الإنقليزي، في ضم قلب الدفاع الفرنسي الشاب أيميريك لابورت، قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني الشهرالماضي، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الصفقة قد أنقذت نادي "آجان"، الذي نشأ فيه اللاعب من الإفلاس حيث حصل النادي الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي على 1% من قيمة الصفقة أي حوالي 570 ألف جنيه إسترليني.

ونشأ لابورت البالغ من العمر حاليا 23 عاما في صفوف آجان، ولعب لمدة 4 سنوات في فرق شباب النادي من عمر 12 حتى 16 عاما.

وفي هذا الصدد قال رئيس آجان، جيان كلود برونيل: "القدر أنقذنا، ما حدث غير متوقع، ومكافأة جميلة على جهودنا، كنا عازمين على إغلاق أبواب النادي في نهاية الموسم، لأننا لم نتمكن من تلبية تكاليف التشغيل".

 

المصدر: كووورة
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الأولى
نجم مانشستر سيتي ينقذ نادي طفولته من الإفلاس
10 فيفري 2018 | 15:10

نجح نادي مانشستر سيتي الإنقليزي، في ضم قلب الدفاع الفرنسي الشاب أيميريك لابورت، قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني الشهرالماضي، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الصفقة قد أنقذت نادي "آجان"، الذي نشأ فيه اللاعب من الإفلاس حيث حصل النادي الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي على 1% من قيمة الصفقة أي حوالي 570 ألف جنيه إسترليني.

ونشأ لابورت البالغ من العمر حاليا 23 عاما في صفوف آجان، ولعب لمدة 4 سنوات في فرق شباب النادي من عمر 12 حتى 16 عاما.

وفي هذا الصدد قال رئيس آجان، جيان كلود برونيل: "القدر أنقذنا، ما حدث غير متوقع، ومكافأة جميلة على جهودنا، كنا عازمين على إغلاق أبواب النادي في نهاية الموسم، لأننا لم نتمكن من تلبية تكاليف التشغيل".

 

المصدر: كووورة
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سفيان الأسود
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