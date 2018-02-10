العلا: القبض على شاب في شأنه 8 مناشير تفتيش في قضايا سرقة

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:

بعد نصب كمين و بالتعاون مع أهالي المنطقة تمكن فجر اليوم السبت أعوان مركز الحرس الوطني بالعلا من القبض على شاب يبلغ من العمر 26 سنة كان قد روع أهالي منطقة المساعيد وتتعلق به قرابة 8 مناشير تفتيش تتمثل في سرقات مختلفة ومداهمة المنازل وسرقة المحلات التجارية وغيرها. و فور وصوله إلى المركز إعترف بما نسب إليه وبعد إعلام وكيل الجمهورية تم الإحتفاظ به.