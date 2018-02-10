دفع الاستثمار في 24 ولاية بتركيز المجالس الجهوية للاستثمار

-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، السبت، بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من أعضاء الحكومة وذلك في إطار دعم اللامركزية في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات في مختلف المراحل ودفع المشاريع.
ويعد دفع الاستثمار بالجهات أولوية العمل الحكومي لإدخال ديناميكية جديدة في إطار القانون الجديد للاستثمار من خلال إحداث المجالس الجهوية للاستثمار التي يترأسها الولاة وستضم في عضويتها المتدخلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والبلديات المعنية والنواب وسيكون من مشمولاتها وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار في إطار مقاربة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات الجهات على غرار ما تتمتع به بعض الجهات من ثروات غابية أو موارد إنشائية أو غيرها.
وستدعى المجالس الجهوية للاستثمار للترويج للجهة من خلال آليات التعاون الدولي والإمكانيات التي تتميز بها كل جهة باعتبارها وجهة خصوصية كما ستكون أيضا من مشمولات هذه المجالس الجهوية متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حل الإشكاليات التي حالت دون انجاز مشاريعهم، حسب ما اكدته رئاسة الحكومة، في بلاغ اصدرته اليوم.
وقد أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته إلى الولاة لتشخيص بعض المشاريع المهيكلة بكل جهة والتي ستكون قاطرة بالنسبة للمشاريع الصغرى مع التركيز على قصص نجاح فعلية في المؤسسات المتميزة على مستوى الإنتاج والتصدير ذات الإشعاع الوطني والدولي وتمكين الباعثين الشبان والجدد من الإطلاع على تجاربها للاستفادة من نجاحاتها والسير على منوالها اضافة إلى دعوة الهياكل الجهوية إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة مع الهيئات الأجنبية بما يتيح الاستفادة من أفضل التجارب في مجالات الصناعة والتجارة والعمران والمناطق الصناعية فضلا عن التعريف بالمشاريع العمومية للجهات والمبرمجة ضمن مخطط التنمية والحرص على حسن متابعته وتنفيذها.
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، السبت، بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من أعضاء الحكومة وذلك في إطار دعم اللامركزية في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات في مختلف المراحل ودفع المشاريع.
ويعد دفع الاستثمار بالجهات أولوية العمل الحكومي لإدخال ديناميكية جديدة في إطار القانون الجديد للاستثمار من خلال إحداث المجالس الجهوية للاستثمار التي يترأسها الولاة وستضم في عضويتها المتدخلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والبلديات المعنية والنواب وسيكون من مشمولاتها وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار في إطار مقاربة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات الجهات على غرار ما تتمتع به بعض الجهات من ثروات غابية أو موارد إنشائية أو غيرها.
وستدعى المجالس الجهوية للاستثمار للترويج للجهة من خلال آليات التعاون الدولي والإمكانيات التي تتميز بها كل جهة باعتبارها وجهة خصوصية كما ستكون أيضا من مشمولات هذه المجالس الجهوية متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حل الإشكاليات التي حالت دون انجاز مشاريعهم، حسب ما اكدته رئاسة الحكومة، في بلاغ اصدرته اليوم.
وقد أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته إلى الولاة لتشخيص بعض المشاريع المهيكلة بكل جهة والتي ستكون قاطرة بالنسبة للمشاريع الصغرى مع التركيز على قصص نجاح فعلية في المؤسسات المتميزة على مستوى الإنتاج والتصدير ذات الإشعاع الوطني والدولي وتمكين الباعثين الشبان والجدد من الإطلاع على تجاربها للاستفادة من نجاحاتها والسير على منوالها اضافة إلى دعوة الهياكل الجهوية إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة مع الهيئات الأجنبية بما يتيح الاستفادة من أفضل التجارب في مجالات الصناعة والتجارة والعمران والمناطق الصناعية فضلا عن التعريف بالمشاريع العمومية للجهات والمبرمجة ضمن مخطط التنمية والحرص على حسن متابعته وتنفيذها.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018