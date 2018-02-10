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يوم السبت 10 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: وزير التجارة يشرف على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة
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الأولى
سيدي بوزيد: وزير التجارة يشرف على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة
10 فيفري 2018 | 14:17

سيدي بوزيد- الشرو ق أون لاين- قيس عماري: أدّى عمر الباهي وزير التّجارة اليوم السّبت زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد حيث أشرف بمقر الولاية على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة و ذلك بحضور السّيد أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد والاطارات الجهوية والمحلية وعدد من الباعثين الشّبان الّذين تحدّثوا عن تجاربهم في الانتصاب للحساب الخاص .

وأفاد الوزير خلال الجلسة بأنّ تركيز المجلس الجهوي للاستثمار في القطاع الخاص يعدّ خطوة حقيقية على طريق التّعاون المثمر بين الدولة و الجهات بوصفه يسهّل على الدّولة تنفيذ برامجها و خياراتها الاقتصادية كما أنّ من بين مشمولاته متابعة انجاز الاستثمارات المصرّح بها و مساعدة الباعثين الشّبان و أصحاب المشاريع على تجاوز الصّعوبات الّتي تحول دون انجاز مشاريعهم . 

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سيدي بوزيد: وزير التجارة يشرف على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة
10 فيفري 2018 | 14:17

سيدي بوزيد- الشرو ق أون لاين- قيس عماري: أدّى عمر الباهي وزير التّجارة اليوم السّبت زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد حيث أشرف بمقر الولاية على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة و ذلك بحضور السّيد أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد والاطارات الجهوية والمحلية وعدد من الباعثين الشّبان الّذين تحدّثوا عن تجاربهم في الانتصاب للحساب الخاص .

وأفاد الوزير خلال الجلسة بأنّ تركيز المجلس الجهوي للاستثمار في القطاع الخاص يعدّ خطوة حقيقية على طريق التّعاون المثمر بين الدولة و الجهات بوصفه يسهّل على الدّولة تنفيذ برامجها و خياراتها الاقتصادية كما أنّ من بين مشمولاته متابعة انجاز الاستثمارات المصرّح بها و مساعدة الباعثين الشّبان و أصحاب المشاريع على تجاوز الصّعوبات الّتي تحول دون انجاز مشاريعهم . 

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10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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