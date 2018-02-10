سيدي بوزيد: وزير التجارة يشرف على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة

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سيدي بوزيد- الشرو ق أون لاين- قيس عماري: أدّى عمر الباهي وزير التّجارة اليوم السّبت زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد حيث أشرف بمقر الولاية على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة و ذلك بحضور السّيد أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد والاطارات الجهوية والمحلية وعدد من الباعثين الشّبان الّذين تحدّثوا عن تجاربهم في الانتصاب للحساب الخاص .
وأفاد الوزير خلال الجلسة بأنّ تركيز المجلس الجهوي للاستثمار في القطاع الخاص يعدّ خطوة حقيقية على طريق التّعاون المثمر بين الدولة و الجهات بوصفه يسهّل على الدّولة تنفيذ برامجها و خياراتها الاقتصادية كما أنّ من بين مشمولاته متابعة انجاز الاستثمارات المصرّح بها و مساعدة الباعثين الشّبان و أصحاب المشاريع على تجاوز الصّعوبات الّتي تحول دون انجاز مشاريعهم .
سيدي بوزيد- الشرو ق أون لاين- قيس عماري: أدّى عمر الباهي وزير التّجارة اليوم السّبت زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد حيث أشرف بمقر الولاية على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بالجهة و ذلك بحضور السّيد أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد والاطارات الجهوية والمحلية وعدد من الباعثين الشّبان الّذين تحدّثوا عن تجاربهم في الانتصاب للحساب الخاص .
وأفاد الوزير خلال الجلسة بأنّ تركيز المجلس الجهوي للاستثمار في القطاع الخاص يعدّ خطوة حقيقية على طريق التّعاون المثمر بين الدولة و الجهات بوصفه يسهّل على الدّولة تنفيذ برامجها و خياراتها الاقتصادية كما أنّ من بين مشمولاته متابعة انجاز الاستثمارات المصرّح بها و مساعدة الباعثين الشّبان و أصحاب المشاريع على تجاوز الصّعوبات الّتي تحول دون انجاز مشاريعهم .
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018