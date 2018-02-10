قبلي: كاتب الدولة للطاقة والمناجم يشرف على تكوين اللجنة للاستثمار

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10 فيفري 2018
قبلي- الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: أدّى اليوم السبت 10 فيفري 2018 كاتب الدولة للطاقة والمناجم الهاشمي الحميدي زيارة الى ولاية قبلي.
وأكّد الحميدي انّ هذه الزيارة تأتي في اطار المبادرات الحكوميّة لدفع النمو والتشغيل مضيفا انّه سيتمّ تركيز لجان جهوية للاستثمار يترأسها والي الجهة بحضور كلّ الهياكل المعنيّة من ادارات ونواب مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي وممثّلين عن الاستثمار والعام والخاص والمنشات العموميّة المنتصبة في الجهة والمتدخّلة في الاستثمار .
واضاف كاتب الدولة للطاقة والمناجم انّ الهدف من ذلك تسريع نسق احداث المشاريع والانصات لباعثي المشاريع وايجاد حلول على المستوى الجهوي والمحلّي في اطار التوجّه العام الرامي الى تقريب القرار من الجهات.
أكّد الحميدي أنّه اضافة الى تكوين اللجنة الجهويّة للاستثمار بولاية قبلي فانّ الهدف كذلك من الزيارة هوّ دعم اللامركزيّة باعتبار ان قبلي منطقة ذات اولويّة تنمويّة نظرا لقلة الاستثمارات وارتفاع نسبة البطالة.
واضاف الحميدي أنّه تقرّر تركيز لجان الاستثمار الجهوية في كلّ جهات الجمهوريّة من اجل ابراز خصوصياتها وايضا تفعيل وتجسيم ما اتى به قانون الاستثمار الجديد الذّي تمّ الاتفاق عليه السنة الفارطة.
وقال الحميدي "ولاية قبلي بها امكانيّات كبيرة في القطاع الفلاحي من تمور وتربية الماشية ومخزون هام من المواد الانشائية وغيرها كلّ هذه الامكانيّات والافاق هي من صلاحيّات اللجنة الجهويّة التي تروّج اليها والتي بها كلّ السّبل الكفيلة لتسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات امام كلّ المستثمرين والتقريب بينهم.
قبلي- الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: أدّى اليوم السبت 10 فيفري 2018 كاتب الدولة للطاقة والمناجم الهاشمي الحميدي زيارة الى ولاية قبلي.
وأكّد الحميدي انّ هذه الزيارة تأتي في اطار المبادرات الحكوميّة لدفع النمو والتشغيل مضيفا انّه سيتمّ تركيز لجان جهوية للاستثمار يترأسها والي الجهة بحضور كلّ الهياكل المعنيّة من ادارات ونواب مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي وممثّلين عن الاستثمار والعام والخاص والمنشات العموميّة المنتصبة في الجهة والمتدخّلة في الاستثمار .
واضاف كاتب الدولة للطاقة والمناجم انّ الهدف من ذلك تسريع نسق احداث المشاريع والانصات لباعثي المشاريع وايجاد حلول على المستوى الجهوي والمحلّي في اطار التوجّه العام الرامي الى تقريب القرار من الجهات.
أكّد الحميدي أنّه اضافة الى تكوين اللجنة الجهويّة للاستثمار بولاية قبلي فانّ الهدف كذلك من الزيارة هوّ دعم اللامركزيّة باعتبار ان قبلي منطقة ذات اولويّة تنمويّة نظرا لقلة الاستثمارات وارتفاع نسبة البطالة.
واضاف الحميدي أنّه تقرّر تركيز لجان الاستثمار الجهوية في كلّ جهات الجمهوريّة من اجل ابراز خصوصياتها وايضا تفعيل وتجسيم ما اتى به قانون الاستثمار الجديد الذّي تمّ الاتفاق عليه السنة الفارطة.
وقال الحميدي "ولاية قبلي بها امكانيّات كبيرة في القطاع الفلاحي من تمور وتربية الماشية ومخزون هام من المواد الانشائية وغيرها كلّ هذه الامكانيّات والافاق هي من صلاحيّات اللجنة الجهويّة التي تروّج اليها والتي بها كلّ السّبل الكفيلة لتسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات امام كلّ المستثمرين والتقريب بينهم.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018