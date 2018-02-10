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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الأولى
قبلي: كاتب الدولة للطاقة والمناجم يشرف على تكوين اللجنة للاستثمار
10 فيفري 2018 | 13:54

قبلي- الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: أدّى اليوم السبت 10 فيفري 2018 كاتب الدولة للطاقة والمناجم الهاشمي الحميدي زيارة الى ولاية قبلي.

وأكّد الحميدي انّ  هذه الزيارة تأتي في اطار المبادرات الحكوميّة لدفع النمو والتشغيل مضيفا انّه سيتمّ تركيز لجان جهوية للاستثمار يترأسها والي الجهة بحضور كلّ الهياكل المعنيّة من ادارات ونواب مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي وممثّلين عن الاستثمار والعام والخاص والمنشات العموميّة المنتصبة في الجهة والمتدخّلة في الاستثمار .

واضاف كاتب الدولة للطاقة والمناجم انّ الهدف من ذلك تسريع نسق احداث المشاريع والانصات لباعثي المشاريع وايجاد حلول على المستوى الجهوي والمحلّي في اطار التوجّه العام الرامي الى تقريب القرار من الجهات.

أكّد الحميدي أنّه اضافة الى تكوين اللجنة الجهويّة للاستثمار بولاية قبلي فانّ الهدف كذلك من الزيارة هوّ دعم اللامركزيّة باعتبار ان قبلي منطقة ذات اولويّة تنمويّة نظرا لقلة الاستثمارات وارتفاع نسبة البطالة.

واضاف الحميدي أنّه تقرّر تركيز لجان الاستثمار الجهوية في كلّ جهات الجمهوريّة من اجل ابراز خصوصياتها وايضا تفعيل وتجسيم ما اتى به قانون الاستثمار الجديد الذّي تمّ الاتفاق عليه السنة الفارطة.

وقال الحميدي "ولاية قبلي بها امكانيّات كبيرة في القطاع الفلاحي من تمور وتربية الماشية ومخزون هام من المواد الانشائية وغيرها كلّ هذه الامكانيّات والافاق هي من صلاحيّات اللجنة الجهويّة التي تروّج اليها والتي بها كلّ السّبل الكفيلة لتسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات امام كلّ المستثمرين والتقريب بينهم.

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الأولى
قبلي: كاتب الدولة للطاقة والمناجم يشرف على تكوين اللجنة للاستثمار
10 فيفري 2018 | 13:54

قبلي- الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: أدّى اليوم السبت 10 فيفري 2018 كاتب الدولة للطاقة والمناجم الهاشمي الحميدي زيارة الى ولاية قبلي.

وأكّد الحميدي انّ  هذه الزيارة تأتي في اطار المبادرات الحكوميّة لدفع النمو والتشغيل مضيفا انّه سيتمّ تركيز لجان جهوية للاستثمار يترأسها والي الجهة بحضور كلّ الهياكل المعنيّة من ادارات ونواب مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي وممثّلين عن الاستثمار والعام والخاص والمنشات العموميّة المنتصبة في الجهة والمتدخّلة في الاستثمار .

واضاف كاتب الدولة للطاقة والمناجم انّ الهدف من ذلك تسريع نسق احداث المشاريع والانصات لباعثي المشاريع وايجاد حلول على المستوى الجهوي والمحلّي في اطار التوجّه العام الرامي الى تقريب القرار من الجهات.

أكّد الحميدي أنّه اضافة الى تكوين اللجنة الجهويّة للاستثمار بولاية قبلي فانّ الهدف كذلك من الزيارة هوّ دعم اللامركزيّة باعتبار ان قبلي منطقة ذات اولويّة تنمويّة نظرا لقلة الاستثمارات وارتفاع نسبة البطالة.

واضاف الحميدي أنّه تقرّر تركيز لجان الاستثمار الجهوية في كلّ جهات الجمهوريّة من اجل ابراز خصوصياتها وايضا تفعيل وتجسيم ما اتى به قانون الاستثمار الجديد الذّي تمّ الاتفاق عليه السنة الفارطة.

وقال الحميدي "ولاية قبلي بها امكانيّات كبيرة في القطاع الفلاحي من تمور وتربية الماشية ومخزون هام من المواد الانشائية وغيرها كلّ هذه الامكانيّات والافاق هي من صلاحيّات اللجنة الجهويّة التي تروّج اليها والتي بها كلّ السّبل الكفيلة لتسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات امام كلّ المستثمرين والتقريب بينهم.

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10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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