بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة مقاتلتهما

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تداول ناشطون، السبت، فيديو لما قيل إنه لحظة إسقاط مقاتلة الكيان الصهيوني فوق سوريا وسقوطها شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهر الفيديو أيضا لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بعد إصابة مقاتلتهما.

هذا وأعلن جيش الاحتلال السبت أن مقاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، في حين أصابت نيران من داخل سوريا مقاتلة أفـ 16 إسرائيلية، وقد نجا قائدها.