لطفي ابراهم: تم تسجيل ما بين 400 و500 قضية متعلقة بشبهة فساد بوزارة الداخلية

بين وزير الداخلية لطفي ابراهم اليوم حول موضوع تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد وتنظيمه لتحقيق نجاعة التدخلات لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية أنه بخصوص التجاوزات الفردية للمنتمين لسلك الشرطة البلدية فقد تم تسجيل بعض ملفات الفساد بخصوص بعض الأعوان الذين تم إحالتهم على النيابة العمومية مؤكدا أن'' الوزارة ماضية في ذلك مهما كانت رتب هؤلاء الأعوان''.

كما اشار وزير الداخلية خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب إلى أن الوزارة تتابع مع النيابة العمومية ما بين 400 و 500 قضية متعلقة بشبهة فساد في الوزارة.