لطفي ابراهم: تم تسجيل ما بين 400 و500 قضية متعلقة بشبهة فساد بوزارة الداخلية

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بين وزير الداخلية لطفي ابراهم اليوم حول موضوع تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد وتنظيمه لتحقيق نجاعة التدخلات لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية أنه بخصوص التجاوزات الفردية للمنتمين لسلك الشرطة البلدية فقد تم تسجيل بعض ملفات الفساد بخصوص بعض الأعوان الذين تم إحالتهم على النيابة العمومية مؤكدا أن'' الوزارة ماضية في ذلك مهما كانت رتب هؤلاء الأعوان''.
كما اشار وزير الداخلية خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب إلى أن الوزارة تتابع مع النيابة العمومية ما بين 400 و 500 قضية متعلقة بشبهة فساد في الوزارة.
بين وزير الداخلية لطفي ابراهم اليوم حول موضوع تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد وتنظيمه لتحقيق نجاعة التدخلات لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية أنه بخصوص التجاوزات الفردية للمنتمين لسلك الشرطة البلدية فقد تم تسجيل بعض ملفات الفساد بخصوص بعض الأعوان الذين تم إحالتهم على النيابة العمومية مؤكدا أن'' الوزارة ماضية في ذلك مهما كانت رتب هؤلاء الأعوان''.
كما اشار وزير الداخلية خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب إلى أن الوزارة تتابع مع النيابة العمومية ما بين 400 و 500 قضية متعلقة بشبهة فساد في الوزارة.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018