سيدي بوزيد: القبض على عنصر تكفيري يُحرض على الإرهاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة ثبت تنزيله لتدوينات وصور على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تحرض على الإرهاب وتشيد به.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".