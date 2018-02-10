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يوم السبت 10 فيفري 2018
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وزير الداخلية يستعرض جملة من الإحصائيات المتعلقة بمقاومة الجرائم
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الأولى
وزير الداخلية يستعرض جملة من الإحصائيات المتعلقة بمقاومة الجرائم
10 فيفري 2018 | 11:50

أكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم السبت 10 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أنه تمّ تسجيل 52.314 الف محضر "معاينة" في مخافلة تراتيب البناء في سنة 2017 مقابل تسجيل 47264 محضر سنة 2016 اي بزيادة تقدر بـ7 الاف محضر  في البناء الفوضوي حسب قوله.

وبخصوص القرارات المتخذة في مجال مخالفة تراتيب البناء تم تسجيل 11.403 الف قرار سنة 2017مقابل 10.172سنة 2016 , كما تم تسجيل 56.837 الف عملية حجز في سنة 2017 لمخالفات البناء و الانتصاب الفوضوي.

اما بخصوص المخالفات الصحية والاقتصادية فقد سجلت سنة 2017 ,77.206الف مخالفة ؛ والقيام ب 35.766حملة مقاومة للانتصاب الفوضوي.

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الأولى
وزير الداخلية يستعرض جملة من الإحصائيات المتعلقة بمقاومة الجرائم
10 فيفري 2018 | 11:50

أكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم السبت 10 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أنه تمّ تسجيل 52.314 الف محضر "معاينة" في مخافلة تراتيب البناء في سنة 2017 مقابل تسجيل 47264 محضر سنة 2016 اي بزيادة تقدر بـ7 الاف محضر  في البناء الفوضوي حسب قوله.

وبخصوص القرارات المتخذة في مجال مخالفة تراتيب البناء تم تسجيل 11.403 الف قرار سنة 2017مقابل 10.172سنة 2016 , كما تم تسجيل 56.837 الف عملية حجز في سنة 2017 لمخالفات البناء و الانتصاب الفوضوي.

اما بخصوص المخالفات الصحية والاقتصادية فقد سجلت سنة 2017 ,77.206الف مخالفة ؛ والقيام ب 35.766حملة مقاومة للانتصاب الفوضوي.

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سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
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صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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