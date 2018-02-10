وزير الداخلية يستعرض جملة من الإحصائيات المتعلقة بمقاومة الجرائم

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أكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم السبت 10 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أنه تمّ تسجيل 52.314 الف محضر "معاينة" في مخافلة تراتيب البناء في سنة 2017 مقابل تسجيل 47264 محضر سنة 2016 اي بزيادة تقدر بـ7 الاف محضر في البناء الفوضوي حسب قوله.
وبخصوص القرارات المتخذة في مجال مخالفة تراتيب البناء تم تسجيل 11.403 الف قرار سنة 2017مقابل 10.172سنة 2016 , كما تم تسجيل 56.837 الف عملية حجز في سنة 2017 لمخالفات البناء و الانتصاب الفوضوي.
اما بخصوص المخالفات الصحية والاقتصادية فقد سجلت سنة 2017 ,77.206الف مخالفة ؛ والقيام ب 35.766حملة مقاومة للانتصاب الفوضوي.
أكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم السبت 10 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أنه تمّ تسجيل 52.314 الف محضر "معاينة" في مخافلة تراتيب البناء في سنة 2017 مقابل تسجيل 47264 محضر سنة 2016 اي بزيادة تقدر بـ7 الاف محضر في البناء الفوضوي حسب قوله.
وبخصوص القرارات المتخذة في مجال مخالفة تراتيب البناء تم تسجيل 11.403 الف قرار سنة 2017مقابل 10.172سنة 2016 , كما تم تسجيل 56.837 الف عملية حجز في سنة 2017 لمخالفات البناء و الانتصاب الفوضوي.
اما بخصوص المخالفات الصحية والاقتصادية فقد سجلت سنة 2017 ,77.206الف مخالفة ؛ والقيام ب 35.766حملة مقاومة للانتصاب الفوضوي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018