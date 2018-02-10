وزير الداخلية يستعرض جملة من الإحصائيات المتعلقة بمقاومة الجرائم

أكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم السبت 10 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أنه تمّ تسجيل 52.314 الف محضر "معاينة" في مخافلة تراتيب البناء في سنة 2017 مقابل تسجيل 47264 محضر سنة 2016 اي بزيادة تقدر بـ7 الاف محضر في البناء الفوضوي حسب قوله.

وبخصوص القرارات المتخذة في مجال مخالفة تراتيب البناء تم تسجيل 11.403 الف قرار سنة 2017مقابل 10.172سنة 2016 , كما تم تسجيل 56.837 الف عملية حجز في سنة 2017 لمخالفات البناء و الانتصاب الفوضوي.

اما بخصوص المخالفات الصحية والاقتصادية فقد سجلت سنة 2017 ,77.206الف مخالفة ؛ والقيام ب 35.766حملة مقاومة للانتصاب الفوضوي.