قابس: وزير الطاقة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص

قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي+ حبيب الحفيان:حل وزير الطاقة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على احداث و تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص في اطار مبادرة رئاسة الحكومة لتركيز لجان جهوية تعنى بدفع الاستثمار الخاص و تدارس الصعوبات و المشاغل التي تحول دون مساهمة القطاع الخاص في بعث المشاريع في المناطق الداخلية ذات الأولوية رغم الامتيازات الممنوحة.

وحول نقل وحدات المجمع الكيميائي التونسي الى خارج مدينة قابس قال الوزير أن رئاسة الحكومة تريثت و لم تحدد حتى اليوم الموقع النهائي الذي سيحتضن المدينة الصناعية بهدف الوصول الى المقبولية الاجتماعية و القرار و لئن تأخر قليلا فانه سيصدر قريبا بطريقة تشاركية.