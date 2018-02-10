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يوم السبت 10 فيفري 2018
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قابس: وزير الطاقة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
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الأولى
قابس: وزير الطاقة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 | 11:41

قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي+ حبيب الحفيان:حل وزير الطاقة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على احداث و تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص في اطار مبادرة رئاسة الحكومة لتركيز لجان جهوية تعنى بدفع الاستثمار الخاص و تدارس الصعوبات و المشاغل التي تحول دون مساهمة القطاع الخاص في بعث المشاريع في المناطق الداخلية ذات الأولوية رغم الامتيازات الممنوحة.

وحول نقل وحدات المجمع الكيميائي التونسي الى خارج مدينة قابس قال الوزير أن رئاسة الحكومة تريثت و لم تحدد حتى اليوم الموقع النهائي الذي سيحتضن المدينة الصناعية بهدف الوصول الى المقبولية الاجتماعية و القرار و لئن تأخر قليلا فانه سيصدر قريبا بطريقة تشاركية. 

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قابس: وزير الطاقة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 | 11:41

قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي+ حبيب الحفيان:حل وزير الطاقة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على احداث و تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص في اطار مبادرة رئاسة الحكومة لتركيز لجان جهوية تعنى بدفع الاستثمار الخاص و تدارس الصعوبات و المشاغل التي تحول دون مساهمة القطاع الخاص في بعث المشاريع في المناطق الداخلية ذات الأولوية رغم الامتيازات الممنوحة.

وحول نقل وحدات المجمع الكيميائي التونسي الى خارج مدينة قابس قال الوزير أن رئاسة الحكومة تريثت و لم تحدد حتى اليوم الموقع النهائي الذي سيحتضن المدينة الصناعية بهدف الوصول الى المقبولية الاجتماعية و القرار و لئن تأخر قليلا فانه سيصدر قريبا بطريقة تشاركية. 

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وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
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10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
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سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
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صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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