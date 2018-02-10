طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية

بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة بفتاة (عمرها 21 سنة) وباشرت قضية عدلية في شانها موضوعها "الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي والتواصل مع عناصر إرهابية خارج ارض الوطن".

بالتحري معها ثبت تواصلها مع عدد من العناصر التكفيرية بالداخل وعناصر إرهابية بالخارج على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وبتفتيش منزلها تم العثور على وثيقة تحرض على الإرهاب.