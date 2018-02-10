أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني

مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة أثناء أدائه لواجبه المهني.

وحول تفاصيل الحادثة علمت "الشروق أون لاين" أن الأستاذ عندما قام بإدخال التلاميذ إلى القسم وشرع في تدريسهم تفاجأ بأوجاع كبيرة على مستوى القلب فجلس على كرسي ثم سقط على الأرض حيث انتاب التلاميذ حالة فزع وتم الاتصال بالحماية المدنية التي حلت على جناح السرعة عل عين المكان من أجل نقله للمستشفى لكن الأستاذ فارق الحياة أثناء أدائه لواجبه المهني.

وقد خلفت وفاته حالة من الحزن لدى كل التلاميذ والاطار التربوي بالمدرسة الإعدادية المذكورة.