إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح

أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان بأن الجمعية تقدمت بطلب للقيام بنشاط ترفيهي وتثقيفي وبطلب لرئيس النيابة الخصوصية بمدينة زغوان لتمكينها من الكهرباء والتي قامت بخلاصه فيما بعد.

وأضاف براهم أنه وعند حصول الجمعية على الترخيص تعهدت بالالتزام بالأنشطة التي حددتها في مطلبها حسب تعبيره، كاشفا أن فرقة من الحرس الوطني قامت بمتابعة النشاط والذي لم تسجل خلاله اخلالات.

هذا و قد اضاف لطفي ابراهم أن الوزارة تتعامل مع كل خرق للقانون وفق الإجرءات المعمول بها ولا يمكنها منع أي نشاط يتم من قبل جمعية مرخص لها وتعمل في إطار القانون.