إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح

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أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان بأن الجمعية تقدمت بطلب للقيام بنشاط ترفيهي وتثقيفي وبطلب لرئيس النيابة الخصوصية بمدينة زغوان لتمكينها من الكهرباء والتي قامت بخلاصه فيما بعد.
وأضاف براهم أنه وعند حصول الجمعية على الترخيص تعهدت بالالتزام بالأنشطة التي حددتها في مطلبها حسب تعبيره، كاشفا أن فرقة من الحرس الوطني قامت بمتابعة النشاط والذي لم تسجل خلاله اخلالات.
هذا و قد اضاف لطفي ابراهم أن الوزارة تتعامل مع كل خرق للقانون وفق الإجرءات المعمول بها ولا يمكنها منع أي نشاط يتم من قبل جمعية مرخص لها وتعمل في إطار القانون.
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان بأن الجمعية تقدمت بطلب للقيام بنشاط ترفيهي وتثقيفي وبطلب لرئيس النيابة الخصوصية بمدينة زغوان لتمكينها من الكهرباء والتي قامت بخلاصه فيما بعد.
وأضاف براهم أنه وعند حصول الجمعية على الترخيص تعهدت بالالتزام بالأنشطة التي حددتها في مطلبها حسب تعبيره، كاشفا أن فرقة من الحرس الوطني قامت بمتابعة النشاط والذي لم تسجل خلاله اخلالات.
هذا و قد اضاف لطفي ابراهم أن الوزارة تتعامل مع كل خرق للقانون وفق الإجرءات المعمول بها ولا يمكنها منع أي نشاط يتم من قبل جمعية مرخص لها وتعمل في إطار القانون.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018