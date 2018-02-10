الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
الأولى
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 | 11:12

أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان بأن الجمعية تقدمت بطلب للقيام بنشاط ترفيهي وتثقيفي وبطلب لرئيس النيابة الخصوصية بمدينة زغوان لتمكينها من الكهرباء والتي قامت بخلاصه فيما بعد.

وأضاف براهم أنه وعند حصول الجمعية على الترخيص تعهدت بالالتزام بالأنشطة التي حددتها في مطلبها حسب تعبيره، كاشفا أن فرقة من الحرس الوطني قامت بمتابعة النشاط والذي لم تسجل خلاله اخلالات.

هذا و قد اضاف لطفي ابراهم أن الوزارة تتعامل مع كل خرق للقانون وفق الإجرءات المعمول بها ولا يمكنها منع أي نشاط يتم من قبل جمعية مرخص لها وتعمل في إطار القانون.

تقرؤون أيضا
وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
المزيد >>
بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎
10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: جد، قبل قليل، حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين...
المزيد >>
سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
المزيد >>
صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 | 11:12

أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان بأن الجمعية تقدمت بطلب للقيام بنشاط ترفيهي وتثقيفي وبطلب لرئيس النيابة الخصوصية بمدينة زغوان لتمكينها من الكهرباء والتي قامت بخلاصه فيما بعد.

وأضاف براهم أنه وعند حصول الجمعية على الترخيص تعهدت بالالتزام بالأنشطة التي حددتها في مطلبها حسب تعبيره، كاشفا أن فرقة من الحرس الوطني قامت بمتابعة النشاط والذي لم تسجل خلاله اخلالات.

هذا و قد اضاف لطفي ابراهم أن الوزارة تتعامل مع كل خرق للقانون وفق الإجرءات المعمول بها ولا يمكنها منع أي نشاط يتم من قبل جمعية مرخص لها وتعمل في إطار القانون.

تقرؤون أيضا
وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...
المزيد >>
بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎
10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: جد، قبل قليل، حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين...
المزيد >>
سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:42
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية...
المزيد >>
صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
﻿