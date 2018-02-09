زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ

دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لزيارة بيونغ يانغ "في أقرب موعد ممكن" لاجراء محادثات، في أحدث مؤشر لذوبان الجليد في العلاقات بين الدولتين.

ووجهت كيم يو جونج، الشقيقة الاصغر لكيم، التي تزور حاليا كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوية، الدعوة إلى مون خلال محادثات في القصر الرئاسي بسول، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب اليوم السبت. وسلمت أيضا خطابا إلى مون من رئيس كوريا الشمالية.

وعقد مون الاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الشرفي للبلاد، كيم يونج نام، وبدأ الاجتماع بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش) أعقبته مأدبة غداء استضافها مون، حسب يونهاب.

وتعد زيارة وفد كوريا الشمالية إلى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أوت 2009 عندما قام وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الجنوب لحضور جنازة رئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونج الذي عقد أول قمة بين الكوريتين مع الرئيس الكوري الشمالي آنذاك كيم جونج ايل عام 2000، ووصل مسؤولون كوريون جنوبيون إلى بيونغ تشانغ أمس الجمعة كجزء من وفد مكون من 22 عضوا لحضور الأولمبياد.