الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) مدير عام ديوان المياه المعدنية يعارض سحب نشاط مراقبة...
الأولى
زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018 | 10:51

دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لزيارة بيونغ يانغ "في أقرب موعد ممكن" لاجراء محادثات، في أحدث مؤشر لذوبان الجليد في العلاقات بين الدولتين.

ووجهت كيم يو جونج، الشقيقة الاصغر لكيم، التي تزور حاليا كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوية، الدعوة إلى مون خلال محادثات في القصر الرئاسي بسول، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب اليوم السبت. وسلمت أيضا خطابا إلى مون من رئيس كوريا الشمالية.

وعقد مون الاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الشرفي للبلاد، كيم يونج نام، وبدأ الاجتماع بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش) أعقبته مأدبة غداء استضافها مون، حسب يونهاب.

وتعد زيارة وفد كوريا الشمالية إلى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أوت 2009 عندما قام وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الجنوب لحضور جنازة رئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونج الذي عقد أول قمة بين الكوريتين مع الرئيس الكوري الشمالي آنذاك كيم جونج ايل عام 2000، ووصل مسؤولون كوريون جنوبيون إلى بيونغ تشانغ أمس الجمعة كجزء من وفد مكون من 22 عضوا لحضور الأولمبياد.

تقرؤون أيضا
وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 السّاعة 11:41
قابس - الشروق أون لاين- حبيب الحفيان: حل وزير الصناعة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على...
المزيد >>
طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
المزيد >>
أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018 السّاعة 11:25
مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15...
المزيد >>
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 السّاعة 11:12
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018 | 10:51

دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لزيارة بيونغ يانغ "في أقرب موعد ممكن" لاجراء محادثات، في أحدث مؤشر لذوبان الجليد في العلاقات بين الدولتين.

ووجهت كيم يو جونج، الشقيقة الاصغر لكيم، التي تزور حاليا كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوية، الدعوة إلى مون خلال محادثات في القصر الرئاسي بسول، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب اليوم السبت. وسلمت أيضا خطابا إلى مون من رئيس كوريا الشمالية.

وعقد مون الاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الشرفي للبلاد، كيم يونج نام، وبدأ الاجتماع بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش) أعقبته مأدبة غداء استضافها مون، حسب يونهاب.

وتعد زيارة وفد كوريا الشمالية إلى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أوت 2009 عندما قام وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الجنوب لحضور جنازة رئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونج الذي عقد أول قمة بين الكوريتين مع الرئيس الكوري الشمالي آنذاك كيم جونج ايل عام 2000، ووصل مسؤولون كوريون جنوبيون إلى بيونغ تشانغ أمس الجمعة كجزء من وفد مكون من 22 عضوا لحضور الأولمبياد.

تقرؤون أيضا
وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 السّاعة 11:41
قابس - الشروق أون لاين- حبيب الحفيان: حل وزير الصناعة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على...
المزيد >>
طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
المزيد >>
أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018 السّاعة 11:25
مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15...
المزيد >>
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 السّاعة 11:12
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) مدير عام ديوان المياه المعدنية يعارض سحب نشاط مراقبة...
﻿