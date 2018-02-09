زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ

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دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لزيارة بيونغ يانغ "في أقرب موعد ممكن" لاجراء محادثات، في أحدث مؤشر لذوبان الجليد في العلاقات بين الدولتين.
ووجهت كيم يو جونج، الشقيقة الاصغر لكيم، التي تزور حاليا كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوية، الدعوة إلى مون خلال محادثات في القصر الرئاسي بسول، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب اليوم السبت. وسلمت أيضا خطابا إلى مون من رئيس كوريا الشمالية.
وعقد مون الاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الشرفي للبلاد، كيم يونج نام، وبدأ الاجتماع بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش) أعقبته مأدبة غداء استضافها مون، حسب يونهاب.
وتعد زيارة وفد كوريا الشمالية إلى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أوت 2009 عندما قام وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الجنوب لحضور جنازة رئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونج الذي عقد أول قمة بين الكوريتين مع الرئيس الكوري الشمالي آنذاك كيم جونج ايل عام 2000، ووصل مسؤولون كوريون جنوبيون إلى بيونغ تشانغ أمس الجمعة كجزء من وفد مكون من 22 عضوا لحضور الأولمبياد.
دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لزيارة بيونغ يانغ "في أقرب موعد ممكن" لاجراء محادثات، في أحدث مؤشر لذوبان الجليد في العلاقات بين الدولتين.
ووجهت كيم يو جونج، الشقيقة الاصغر لكيم، التي تزور حاليا كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوية، الدعوة إلى مون خلال محادثات في القصر الرئاسي بسول، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب اليوم السبت. وسلمت أيضا خطابا إلى مون من رئيس كوريا الشمالية.
وعقد مون الاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الشرفي للبلاد، كيم يونج نام، وبدأ الاجتماع بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش) أعقبته مأدبة غداء استضافها مون، حسب يونهاب.
وتعد زيارة وفد كوريا الشمالية إلى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أوت 2009 عندما قام وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الجنوب لحضور جنازة رئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونج الذي عقد أول قمة بين الكوريتين مع الرئيس الكوري الشمالي آنذاك كيم جونج ايل عام 2000، ووصل مسؤولون كوريون جنوبيون إلى بيونغ تشانغ أمس الجمعة كجزء من وفد مكون من 22 عضوا لحضور الأولمبياد.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018