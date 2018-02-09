سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نفذ صباح اليوم مواطن أصيل ولاية سوسة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صحبة أطفاله وذلك للمطالبة برخصة تاكسي فردي حيث أكد لـ"الشروق اون لاين" أنه منذ أكثر من 14 سنة مباشر للمهنة وله عدد 7 اطفال منهم 3 معاقين ويمر بظروف اجتماعية قاصية.

ومن جهة أخرى أكد المواطن ان الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار إشعار السلط بوضعيته الاجتماعية مؤكدا أنه ابتداء من يوم الاثنين سيمنع أطفاله من العودة لمقاعد الدراسة وسيدخل في إضراب جوع صحبة أطفاله أمام مقر الولاية حسب تعبيره.