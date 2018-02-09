الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) مدير عام ديوان المياه المعدنية يعارض سحب نشاط مراقبة...
الأولى
سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018 | 10:45

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نفذ صباح اليوم مواطن أصيل ولاية سوسة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صحبة أطفاله وذلك للمطالبة برخصة تاكسي فردي حيث أكد لـ"الشروق اون لاين" أنه منذ أكثر من 14 سنة مباشر للمهنة وله عدد 7 اطفال منهم 3 معاقين ويمر بظروف اجتماعية قاصية.

ومن جهة أخرى أكد المواطن ان الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار إشعار السلط بوضعيته الاجتماعية مؤكدا أنه ابتداء من يوم الاثنين سيمنع أطفاله من العودة لمقاعد الدراسة وسيدخل في إضراب جوع صحبة أطفاله أمام مقر الولاية حسب تعبيره.

تقرؤون أيضا
وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 السّاعة 11:41
قابس - الشروق أون لاين- حبيب الحفيان: حل وزير الصناعة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على...
المزيد >>
طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
المزيد >>
أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018 السّاعة 11:25
مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15...
المزيد >>
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 السّاعة 11:12
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018 | 10:45

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نفذ صباح اليوم مواطن أصيل ولاية سوسة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صحبة أطفاله وذلك للمطالبة برخصة تاكسي فردي حيث أكد لـ"الشروق اون لاين" أنه منذ أكثر من 14 سنة مباشر للمهنة وله عدد 7 اطفال منهم 3 معاقين ويمر بظروف اجتماعية قاصية.

ومن جهة أخرى أكد المواطن ان الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار إشعار السلط بوضعيته الاجتماعية مؤكدا أنه ابتداء من يوم الاثنين سيمنع أطفاله من العودة لمقاعد الدراسة وسيدخل في إضراب جوع صحبة أطفاله أمام مقر الولاية حسب تعبيره.

تقرؤون أيضا
وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 السّاعة 11:41
قابس - الشروق أون لاين- حبيب الحفيان: حل وزير الصناعة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على...
المزيد >>
طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
المزيد >>
أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018 السّاعة 11:25
مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15...
المزيد >>
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 السّاعة 11:12
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) مدير عام ديوان المياه المعدنية يعارض سحب نشاط مراقبة...
﻿