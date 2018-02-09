نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم

نابل- الشروق أون لاين- خالد الهرقام: تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل مساء امس من حجز 10اطنان من الفرينة المدعمة بأحد المخابز بقرنبالية بسبب استعمال منتجات مدعمة بطريقة مخالفة للقوانين كما تم حجز 1756علبة طماطم بدكان احد تجار المواد الغذائية بالتفصيل في الحمامات بسبب الزيادة غير القانونية في الاسعار حسب ما اكده عمر الوحيشي متفقد الشؤون الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة لـ"الشروق اون لاين".