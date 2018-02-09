اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان

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يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم السبت 10 جانفي 2018 ، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.
وستتمحور الاسئلة حول عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.
كما سيتم خلال الجلسة العامة طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.
يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم السبت 10 جانفي 2018 ، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.
وستتمحور الاسئلة حول عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.
كما سيتم خلال الجلسة العامة طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018