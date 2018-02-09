الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) مدير عام ديوان المياه المعدنية يعارض سحب نشاط مراقبة...
الأولى
اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018 | 10:01

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم السبت 10 جانفي 2018 ، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.

وستتمحور الاسئلة حول عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.

كما سيتم خلال الجلسة العامة طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.

تقرؤون أيضا
وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 السّاعة 11:41
قابس - الشروق أون لاين- حبيب الحفيان: حل وزير الصناعة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على...
المزيد >>
طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
المزيد >>
أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018 السّاعة 11:25
مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15...
المزيد >>
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 السّاعة 11:12
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018 | 10:01

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم السبت 10 جانفي 2018 ، جلسة عامة ستخصص لأسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الداخلية لطفي براهم.

وستتمحور الاسئلة حول عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة "الثورة نيوز" وعن مؤسسة "بلاك ووتر" في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.

كما سيتم خلال الجلسة العامة طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاءمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي "S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ومن المنتظر أن تتناول الاسئلة أيضا مواضيع ذات طابع جهوي على غرار اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان.

تقرؤون أيضا
وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018 السّاعة 11:41
قابس - الشروق أون لاين- حبيب الحفيان: حل وزير الصناعة خالد قدور صباح اليوم بقابس أين أشرف بمركز الولاية على...
المزيد >>
طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
المزيد >>
أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018 السّاعة 11:25
مكتب سوسة - الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: توفي صباح اليوم المدّرس لطفي عبد العالي بالمدرسة الإعدادية 15...
المزيد >>
إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018 السّاعة 11:12
أوضح وزير الداخلية لطفي براهم في رده على سؤال شفاهي حول خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول موضوع إسناد ترخيص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) مدير عام ديوان المياه المعدنية يعارض سحب نشاط مراقبة...
﻿