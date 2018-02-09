ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور

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بسبب مغامرة صحافية عن قضية خطف أطفال قررت النيابة المصرية استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" ومخرج البرنامج لسؤالهما عن القضية، كما قررت حبس معدة ومصور بالبرنامج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس معدة ومصور البرنامج لاتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لإعداد حلقة بالبرنامج.
وقالت المعدة في التحقيقات إنه تم تكليفها من رئيس التحرير بالتواصل مع شاب مصري يدعى اسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، مضيفة أنها قامت ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفل وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.
وذكرت المعدة أنه وبعد تحديد الموعد لمقابلة العصابة وشراء الطفل تم إبلاغ المسؤولين بوزارة الداخلية حيث داهمت قوة أمنية المكان وقت تسليم الطفلين، وألقت القبض على أفراد العصابة وتحرير الطفلين وتسليمهما لأهلهما، إلا أنها فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المطلوب.
وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المعدة والمصور 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 225 لسنة 2018 واستدعاء ريهام سعيد ومخرج البرنامج لسؤالهما.
بسبب مغامرة صحافية عن قضية خطف أطفال قررت النيابة المصرية استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" ومخرج البرنامج لسؤالهما عن القضية، كما قررت حبس معدة ومصور بالبرنامج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس معدة ومصور البرنامج لاتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لإعداد حلقة بالبرنامج.
وقالت المعدة في التحقيقات إنه تم تكليفها من رئيس التحرير بالتواصل مع شاب مصري يدعى اسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، مضيفة أنها قامت ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفل وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.
وذكرت المعدة أنه وبعد تحديد الموعد لمقابلة العصابة وشراء الطفل تم إبلاغ المسؤولين بوزارة الداخلية حيث داهمت قوة أمنية المكان وقت تسليم الطفلين، وألقت القبض على أفراد العصابة وتحرير الطفلين وتسليمهما لأهلهما، إلا أنها فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المطلوب.
وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المعدة والمصور 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 225 لسنة 2018 واستدعاء ريهام سعيد ومخرج البرنامج لسؤالهما.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018