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يوم السبت 10 فيفري 2018
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ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
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الأولى
ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018 | 09:56

بسبب مغامرة صحافية عن قضية خطف أطفال قررت النيابة المصرية استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" ومخرج البرنامج لسؤالهما عن القضية، كما قررت حبس معدة ومصور بالبرنامج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس معدة ومصور البرنامج لاتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لإعداد حلقة بالبرنامج.

وقالت المعدة في التحقيقات إنه تم تكليفها من رئيس التحرير بالتواصل مع شاب مصري يدعى اسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، مضيفة أنها قامت ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفل وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.

وذكرت المعدة أنه وبعد تحديد الموعد لمقابلة العصابة وشراء الطفل تم إبلاغ المسؤولين بوزارة الداخلية حيث داهمت قوة أمنية المكان وقت تسليم الطفلين، وألقت القبض على أفراد العصابة وتحرير الطفلين وتسليمهما لأهلهما، إلا أنها فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المطلوب.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المعدة والمصور 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 225 لسنة 2018 واستدعاء ريهام سعيد ومخرج البرنامج لسؤالهما.

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الأولى
ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018 | 09:56

بسبب مغامرة صحافية عن قضية خطف أطفال قررت النيابة المصرية استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" ومخرج البرنامج لسؤالهما عن القضية، كما قررت حبس معدة ومصور بالبرنامج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس معدة ومصور البرنامج لاتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لإعداد حلقة بالبرنامج.

وقالت المعدة في التحقيقات إنه تم تكليفها من رئيس التحرير بالتواصل مع شاب مصري يدعى اسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، مضيفة أنها قامت ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفل وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.

وذكرت المعدة أنه وبعد تحديد الموعد لمقابلة العصابة وشراء الطفل تم إبلاغ المسؤولين بوزارة الداخلية حيث داهمت قوة أمنية المكان وقت تسليم الطفلين، وألقت القبض على أفراد العصابة وتحرير الطفلين وتسليمهما لأهلهما، إلا أنها فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المطلوب.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المعدة والمصور 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 225 لسنة 2018 واستدعاء ريهام سعيد ومخرج البرنامج لسؤالهما.

العربية
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
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