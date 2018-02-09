غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال التلفزيون السوري إن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع بريف دمشق عقب إسقاط مضادات سورية مقاتلة إسرائيلية من طراز أف 16 اليوم السبت، جراء هجوم إسرائيل على مواقع "إيرانية" بسوريا، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع طارئ لوزارة الدفاع.

وقال التلفزيون السوري إن الجيش تصدى لضربات إسرائيلية جديدة على ريف دمشق، حيث سمع دوي انفجار كبير في المنطقة.

ووفق القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، فإن الغارات استهدفت وحدة تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.