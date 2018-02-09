صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني

أعلن جيش الكيان الصهيوني، السبت، أن طائرة تابعة له سقطت شمالي إسرائيل بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

ولم يوضح بيان الجيش سبب سقوط الطائرة فيما إذا كان نتيجة إصابتها بنيران وصواريخ أطلقت من سوريا أو جراء خلل فني، لكنه نوه إلى أنه جرى إنقاذ طياري المقاتلة وهي من طراز "إف 16".