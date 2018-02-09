فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس

تفوق السويسري "ستانيسلاس فافرينكا" على الصربي فيكتور ترويتشكي 6-1 و7-6 ليحجز مكانا في الدور نصف النهائي لبطولة صوفيا المفتوحة للتنس امس الجمعة حيث يبدو انه يتعافى بشكل جيد من اصابة في الركبة.

وخضع اللاعب المخضرم البالغ من العمر 32 عاما لجراحة في اوت وعاد الى الملاعب الشهر الماضي وقدم لمحات رائعة أمام الجماهير يوم امس بضرباته الخلفية المميزة.

وقال فافرينكا الذي يسعى للفوز بأول ألقابه منذ الفوز ببطولة جنيف المفتوحة في ماي "كانت مباراة رائعة. قدمت أداء أفضل مما كنت أتوقع" وتابع " أتحسن كل يوم. أتحرك بشكل أفضل وأسدد ضربات إرسال قوية. أعتقد ان مستواي يتحسن".

وسيواجه فافرينكا في الدور قبل النهائي اللاعب البوسني "ميرزا باشيتش" الصاعد من التصفيات الذي قدم عرضا جيدا ليتفوق على "مكسيميليان مارترر" بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 ويطيح بثاني لاعب ألماني على التوالي من البطولة بعد فوزه على "فيليب كولشرايبر" المصنف الرابع يوم الاربعاء.