فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس

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تفوق السويسري "ستانيسلاس فافرينكا" على الصربي فيكتور ترويتشكي 6-1 و7-6 ليحجز مكانا في الدور نصف النهائي لبطولة صوفيا المفتوحة للتنس امس الجمعة حيث يبدو انه يتعافى بشكل جيد من اصابة في الركبة.
وخضع اللاعب المخضرم البالغ من العمر 32 عاما لجراحة في اوت وعاد الى الملاعب الشهر الماضي وقدم لمحات رائعة أمام الجماهير يوم امس بضرباته الخلفية المميزة.
وقال فافرينكا الذي يسعى للفوز بأول ألقابه منذ الفوز ببطولة جنيف المفتوحة في ماي "كانت مباراة رائعة. قدمت أداء أفضل مما كنت أتوقع" وتابع " أتحسن كل يوم. أتحرك بشكل أفضل وأسدد ضربات إرسال قوية. أعتقد ان مستواي يتحسن".
وسيواجه فافرينكا في الدور قبل النهائي اللاعب البوسني "ميرزا باشيتش" الصاعد من التصفيات الذي قدم عرضا جيدا ليتفوق على "مكسيميليان مارترر" بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 ويطيح بثاني لاعب ألماني على التوالي من البطولة بعد فوزه على "فيليب كولشرايبر" المصنف الرابع يوم الاربعاء.
تفوق السويسري "ستانيسلاس فافرينكا" على الصربي فيكتور ترويتشكي 6-1 و7-6 ليحجز مكانا في الدور نصف النهائي لبطولة صوفيا المفتوحة للتنس امس الجمعة حيث يبدو انه يتعافى بشكل جيد من اصابة في الركبة.
وخضع اللاعب المخضرم البالغ من العمر 32 عاما لجراحة في اوت وعاد الى الملاعب الشهر الماضي وقدم لمحات رائعة أمام الجماهير يوم امس بضرباته الخلفية المميزة.
وقال فافرينكا الذي يسعى للفوز بأول ألقابه منذ الفوز ببطولة جنيف المفتوحة في ماي "كانت مباراة رائعة. قدمت أداء أفضل مما كنت أتوقع" وتابع " أتحسن كل يوم. أتحرك بشكل أفضل وأسدد ضربات إرسال قوية. أعتقد ان مستواي يتحسن".
وسيواجه فافرينكا في الدور قبل النهائي اللاعب البوسني "ميرزا باشيتش" الصاعد من التصفيات الذي قدم عرضا جيدا ليتفوق على "مكسيميليان مارترر" بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 ويطيح بثاني لاعب ألماني على التوالي من البطولة بعد فوزه على "فيليب كولشرايبر" المصنف الرابع يوم الاربعاء.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018